Японія візьме участь у навчаннях з космічної оборони разом із НАТО
Київ • УНН
Японія візьме участь у навчаннях з космічної оборони під проводом Франції разом з країнами-членами і партнерами НАТО з метою протидії поточним і майбутнім загрозам у космосі.
Японія приєднається до щорічних французьких навчань з космічної оборони, у яких також візьмуть участь країни-члени НАТО, повідомляє Nikkei Asia, передає УНН.
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Навчання AsterX 24 пройдуть у французькій Тулузі з 4 по 15 березня, у них візьмуть участь 16 країн, зокрема Південна Корея, ОАЕ, Австралія, а також представники Центру кіберзахисту НАТО.
Навчання охоплюватимуть "весь спектр космічних воєн у вигаданому геополітичному сценарії, заснованому на поточних та майбутніх загрозах". Видання зазначає, що такі навчання пов'язані із реальними побоюваннями західних країн щодо кібератак.
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