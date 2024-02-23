Американський космічний апарат вперше за 50 років здійснив посадку на Місяць
Київ • УНН
США висадили перший за 50 років космічний апарат на Місяць, причому під час спуску у корабля "Одіссей" виникли проблеми з навігацією, які потребували 11 годин роботи інженерів, щоб їх вирішити.
Вперше за 50 років США здійснили висадку на Місяць.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Сполучені Штати Америки здійснили першу висадку на Місяць за півстоліття.
Космічний корабель під назвою "Одіссей", розроблений та керований компанією Intuitive Machines з Техасу, виконав посадку біля південного полюса Місяця.
Під час фінального етапу спуску виникли труднощі з автономною навігаційною системою корабля, що вимагало від інженерів на землі використовувати неперевірений обхідний обхід протягом 11 годин.
Період зникнення радіозв’язку після посадки також спричинив певні турбулентності, проте команда змогла відновити зв’язок.
Місія NASA на Місяць "перевершила" очікування19.11.22, 10:37 • 789005 переглядiв