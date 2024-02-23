Американский космический аппарат впервые за 50 лет совершил посадку на Луну
Киев • УНН
США высадили первый за 50 лет космический аппарат на Луну, причем во время спуска у корабля "Одиссей" возникли проблемы с навигацией, которые потребовали 11 часов работы инженеров, чтобы их решить.
Впервые за 50 лет США совершили высадку на Луну.
Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Соединенные Штаты Америки совершили первую высадку на Луну за полвека.
Космический корабль под названием "Одиссей", разработанный и управляемый компанией Intuitive Machines из Техаса, выполнил посадку у южного полюса Луны.
Во время финального этапа спуска возникли трудности с автономной навигационной системой корабля, что потребовало от инженеров на земле использовать непроверенный обходной обход в течение 11 часов.
Период исчезновения радиосвязи после посадки также вызвал определенные турбулентности, однако команда смогла восстановить связь.
Миссия NASA на Луну "превзошла" ожидания19 ноября 2022, 08:37 • 788777 просмотров
Американский космический аппарат впервые за 50 лет совершил посадку на Луну
США высадили первый за 50 лет космический аппарат на Луну, причем во время спуска у корабля "Одиссей" возникли проблемы с навигацией, которые потребовали 11 часов работы инженеров, чтобы их решить.
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