Американский космический аппарат впервые за 50 лет совершил посадку на Луну

Впервые за 50 лет США совершили высадку на Луну.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Соединенные Штаты Америки совершили первую высадку на Луну за полвека.

Космический корабль под названием "Одиссей", разработанный и управляемый компанией Intuitive Machines из Техаса, выполнил посадку у южного полюса Луны.

Во время финального этапа спуска возникли трудности с автономной навигационной системой корабля, что потребовало от инженеров на земле использовать непроверенный обходной обход в течение 11 часов.

Период исчезновения радиосвязи после посадки также вызвал определенные турбулентности, однако команда смогла восстановить связь.

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