Миссия NASA на Луну "превзошла" ожидания

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В ближайшие годы космический корабль доставит астронавтов на Луну – первых, кто ступит на ее поверхность после последней миссии "Аполлон" 1972 года.

Этот первый испытательный полет без экипажа на борту призван обеспечить безопасность транспортного средства.

"Сегодня мы встретились, чтобы оценить характеристики космического корабля "Орион"... он превосходит все ожидания", - сказал Майк Сарафин, глава миссии "Артемида-1".

"Орион" уже находится на расстоянии около 320 000 км от Земли и готовится выполнить первый из четырех основных пусков, запланированных во время миссии, с использованием своих двигателей.

Через четыре дня вторая тяга двигателей выведет "Орион" на дальнюю орбиту вокруг Луны.

Корабль пролетит за Луной, что является рекордом для капсулы.

Затем он начнет путешествие обратно на Землю с посадкой в ​​Тихом океане, запланированной на 11 декабря, чуть более 25 дней полета.

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Успех этой миссии определит будущее миссии Artemis 2, которая доставит астронавтов вокруг Луны без посадки, а затем Artemis 3, которая наконец-то ознаменует возвращение людей на поверхность Луны.

Эти миссии запланированы на 2024 и 2025 годы соответственно.