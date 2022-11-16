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NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця

NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця

Київ • УНН

 • 587275 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Ракета Space Launch System (SLS) та корабель Orion без екіпажу стартували о 1:47 ночі за східним часом з космічного центру Кеннеді у Флориді. Про це повідомляє УНН, посилаючись на The Associated Press.

Цитата

"Ви заслужили своє місце в історії. Ви є частиною першого. Така можливість з’являється не часто, можливо, один раз у кар’єрі. Але всі ми є частиною чогось неймовірно особливого: першого запуску Artemis 1. Це перший крок у поверненні нашої країни на Місяць і на Марс", - сказав директор запуску Чарлі Блеквелл-Томпсон своїй команді після старту.

Деталі

Корабель Orion повинен досягти Місяця до наступного понеділка, що на відстані понад 370 000 кілометрів від Землі. Підійшовши на 130 кілометрів до Місяця, капсула вийде на далеку орбіту, що простягається приблизно на 64 000 кілометрів.

Випробувальний політ вартістю 4,1 мільярда доларів триватиме 25 днів. Якщо все піде добре під час тритижневого польоту, ракета виведе порожню капсулу екіпажу на широку орбіту навколо Місяця, а потім вона повернеться на Землю з припливом до Тихого океану в грудні цього року.

Нагадаємо

NASA тричі переносило свою довгострокову місію без екіпажу на Місяць.

Місія Artemis 1 – це перший із трьох космічних польотів у рамках головного проєкту космічного агентства США з дослідження космосу. Наступна місія, Artemis 2, доставить астронавтів на Місяць без посадки на її поверхню.

NASA хоче побудувати місячну космічну станцію під назвою Gateway і підтримувати постійну присутність на Місяці, щоб зрозуміти, як вижити у дуже тривалих космічних місіях перед місією на Марс у 2030-х роках.

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