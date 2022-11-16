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NASA успешно запустило миссию Artemis 1 на Луну

NASA успешно запустило миссию Artemis 1 на Луну

Киев • УНН

 • 587273 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. NASA успешно запустило миссию Artemis 1 на Луну. Ракета Space Launch System (SLS) и корабль Orion без экипажа стартовали в 1:47 ночи по восточному времени из космического центра Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Associated Press.

Цитата

"Вы заслужили свое место в истории. Вы являетесь частью первого. Такая возможность появляется не часто, возможно, один раз в карьере. Но все мы являемся частью чего-то невероятно особенного: первого запуска Artemis 1. Это первый шаг в возвращении нашей страны на Луну и на Марс", - сказал директор запуска Чарли Блэквелл-Томпсон своей команде после старта.

Детали

Корабль Orion должен достичь Луны до следующего понедельника на расстоянии более 370 000 километров от Земли. Подойдя на 130 километров к Луне, капсула выйдет на дальнюю орбиту, простирающуюся примерно на 64 000 километров.

Испытательный полет стоимостью 4,1 миллиарда долларов займет 25 дней. Если все пойдет хорошо во время трехнедельного полета, ракета выведет пустую капсулу экипажа на широкую орбиту вокруг Луны, а затем вернется на Землю с приливом к Тихому океану в декабре этого года.

Напомним

NASA трижды переносило свою долгосрочную миссию без экипажа на Луну.

Миссия Artemis 1 – первый из трех космических полетов в рамках главного проекта космического агентства США по исследованию космоса. Следующая миссия, Artemis 2, доставит астронавтов на Луну без посадки на ее поверхность.

NASA хочет построить лунную космическую станцию под названием Gateway и поддерживать постоянное присутствие на Луне, чтобы понять, как выжить в очень продолжительных космических миссиях перед миссией на Марс в 2030-х годах.

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