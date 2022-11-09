NASA втретє відклало місію Artemis 1 на Місяць: причини

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 57272 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 73325 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 110378 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 139663 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 187164 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 202756 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 400836 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 229567 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196176 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 365685 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 67529 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 66563 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 67872 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 57814 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 66148 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 57276 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 400838 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 365692 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 578347 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 705733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 6087 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 89145 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 125387 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 209738 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 234903 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

NASA втретє відклало місію Artemis 1 на Місяць: причини

NASA втретє відклало місію Artemis 1 на Місяць: причини

Київ • УНН

 • 490710 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. NASA втретє перенесло свою довгострокову місію без екіпажу на Місяць, оскільки субтропічний шторм "Ніколь" наблизився до східного узбережжя Флориди. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт агентства.

Цитата

"Наші люди є найважливішим аспектом нашої місії. Коригування нашої цільової дати запуску Artemis 1 надає першочергову увагу безпеці співробітників і дозволяє нашій команді піклуватися про потреби їхніх сімей і домівок", - зазначив старший співробітник космічного агентства США Джим Фрі у Twitter.

Деталі

За даними Національного центру спостереження за ураганами, шторм в Атлантичному океані переросте в ураган у середу поблизу Багамських островів, перш ніж досягти Флориди пізно ввечері або рано в четвер. Наразі біля Космічного центру Кеннеді, звідки мають здійснити запуск найпотужнішої ракети NASA, - Space Launch System (SLS), оголошено попередження про ураган (статус HURCON III).

Команди готові відновити роботу, щойно дозволять погодні умови та статус центру Кеннеді, повідомили у NASA. Так, запуск планують протягом двогодинного вікна, яке розпочнеться о 06:04 за Гринвічем 16 листопада. Резервною датою запуску призначено 19 листопада. Агентство також повідомило, що залишить SLS на стартовому майданчику, де вона була розміщена кілька днів тому.

Нагадаємо

У NASA спочатку планували старт 29 серпня, але його скасували після того, як спроби привести один із чотирьох двигунів ракети до належного температурного діапазону, виявилися невдалими.

Пізніше NASA скасувало другу спробу запустити тестову ракету на Місяць, яка мала відбутися 3 вересня у межах програми Artemis 1. Запуск скасували після того, як незадовго до старту виявили нове протікання палива.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57