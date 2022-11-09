NASA втретє відклало місію Artemis 1 на Місяць: причини

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"Наші люди є найважливішим аспектом нашої місії. Коригування нашої цільової дати запуску Artemis 1 надає першочергову увагу безпеці співробітників і дозволяє нашій команді піклуватися про потреби їхніх сімей і домівок", - зазначив старший співробітник космічного агентства США Джим Фрі у Twitter.

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За даними Національного центру спостереження за ураганами, шторм в Атлантичному океані переросте в ураган у середу поблизу Багамських островів, перш ніж досягти Флориди пізно ввечері або рано в четвер. Наразі біля Космічного центру Кеннеді, звідки мають здійснити запуск найпотужнішої ракети NASA, - Space Launch System (SLS), оголошено попередження про ураган (статус HURCON III).

Команди готові відновити роботу, щойно дозволять погодні умови та статус центру Кеннеді, повідомили у NASA. Так, запуск планують протягом двогодинного вікна, яке розпочнеться о 06:04 за Гринвічем 16 листопада. Резервною датою запуску призначено 19 листопада. Агентство також повідомило, що залишить SLS на стартовому майданчику, де вона була розміщена кілька днів тому.

Нагадаємо

У NASA спочатку планували старт 29 серпня, але його скасували після того, як спроби привести один із чотирьох двигунів ракети до належного температурного діапазону, виявилися невдалими.

Пізніше NASA скасувало другу спробу запустити тестову ракету на Місяць, яка мала відбутися 3 вересня у межах програми Artemis 1. Запуск скасували після того, як незадовго до старту виявили нове протікання палива.