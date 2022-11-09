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NASA третий раз отложило миссию Artemis 1 на Луну: причины

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. NASA в третий раз перенесло свою долгосрочную миссию без экипажа на Луну, поскольку субтропический шторм "Николь" приблизился к восточному побережью Флориды. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт агентства.

Цитата

"Наши люди являются важнейшим аспектом нашей миссии. Корректировка нашей целевой даты запуска Artemis 1 уделяет первостепенное внимание безопасности сотрудников и позволяет нашей команде заботиться о потребностях их семей и домов", - отметил старший сотрудник космического агентства США Джим Фри в Twitter.

Детали

По данным Национального центра наблюдения за ураганами, шторм в Атлантическом океане перерастет в ураган в среду близ Багамских островов, прежде чем достичь Флориды поздно вечером или рано в четверг. Сейчас возле Космического центра Кеннеди, откуда предстоит запуск мощнейшей ракеты NASA, - Space Launch System (SLS), объявлено предупреждение об урагане (статус HURCON III).

Команды готовы возобновить работу, как только позволят погодные условия и статус центра Кеннеди, сообщили в NASA. Так, запуск планируется в течение двухчасового окна, которое начнется в 06:04 по Гринвичу 16 ноября. Резервная дата запуска назначена 19 ноября. Агентство также сообщило, что покинет SLS на стартовой площадке, где она была размещена несколько дней назад.

Напомним

В NASA изначально планировали старт 29 августа, но его отменили после того, как попытки привести один из четырех двигателей ракеты в надлежащий температурный диапазон, оказались неудачными.

Позже NASA отменило вторую попытку запустить тестовую ракету на Луну, которая должна была состояться 3 сентября в рамках программы Artemis 1. Запуск был отменен после того, как незадолго до старта была обнаружена новая протечка топлива.

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