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Місія NASA на Місяць "перевершила" очікування

Місія NASA на Місяць "перевершила" очікування

Київ • УНН

 • 789004 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Космічний корабель "Оріон" "перевершив очікування", заявили представники NASA, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Найближчими роками космічний корабель доставить астронавтів на Місяць - перших, хто ступить на його поверхню після останньої місії "Аполлон" 1972 року.

Цей перший випробувальний політ без екіпажу на борту покликаний забезпечити безпеку транспортного засобу.

"Сьогодні ми зустрілися, щоб оцінити характеристики космічного корабля "Оріон"... він перевершує всі очікування", - сказав Майк Сарафін, голова місії "Артеміда-1".

"Оріон" вже знаходиться на відстані близько 320 000 кілометрів від Землі та готується виконати перший із чотирьох основних пусків, запланованих під час місії, з використанням своїх двигунів.

Через чотири дні друга тяга двигунів виведе "Оріон" на далеку орбіту навколо Місяця.

Корабель пролетить за Місяцем, що є рекордом для капсули.

Потім він почне подорож назад на Землю з посадкою в Тихому океані, запланованої на 11 грудня, трохи більше ніж 25 днів польоту.

Додамо

Успіх цієї місії визначить майбутнє місії Artemis 2, яка доставить астронавтів навколо Місяця без посадки, а потім Artemis 3, яка нарешті ознаменує повернення людей на поверхню Місяця.

Ці місії заплановані на 2024 та 2025 роки відповідно.

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