Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Япония присоединится к ежегодным французским учениям по космической обороне, в которых также примут участие страны-члены НАТО, сообщает Nikkei Asia, передает УНН.

Детали

Учения AsterX 24 пройдут во французской Тулузе с 4 по 15 марта, в них примут участие 16 стран, в том числе Южная Корея, ОАЭ, Австралия, а также представители Центра киберзащиты НАТО.

Учения будут охватывать "весь спектр космических войн в вымышленном геополитическом сценарии, основанном на текущих и будущих угрозах". Издание отмечает, что такие учения связаны с реальными опасениями западных стран относительно кибератак.

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