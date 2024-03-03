Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО
Киев • УНН
Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.
Япония присоединится к ежегодным французским учениям по космической обороне, в которых также примут участие страны-члены НАТО, сообщает Nikkei Asia, передает УНН.
Детали
Учения AsterX 24 пройдут во французской Тулузе с 4 по 15 марта, в них примут участие 16 стран, в том числе Южная Корея, ОАЭ, Австралия, а также представители Центра киберзащиты НАТО.
Учения будут охватывать "весь спектр космических войн в вымышленном геополитическом сценарии, основанном на текущих и будущих угрозах". Издание отмечает, что такие учения связаны с реальными опасениями западных стран относительно кибератак.
Американский космический аппарат впервые за 50 лет совершил посадку на Луну23 февраля 2024, 04:35 • 121296 просмотров
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО
Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.
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