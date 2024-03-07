США помилково сприймають Китай та не виконують нещодавно узгоджені "обіцянки" - глава МЗС Китаю

Незважаючи на певний прогрес після зустрічі президентів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна в листопаді 2023 року, згідно зі словами керівника МЗС КНР Ван І – Сполучені Штати помилково бачать Китай та оновлюють методи обмеження діяльності КНР.

Про це передає Reuters та УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Китаю Ван І, під час виступу у кулуарах щорічної сесії китайського парламенту заявив, що США "звинувачують" Китай "під будь-яким приводом" і мають хибне уявлення про країну.

Потрібно зазначити, що американська сторона продовжує хибне сприйняття Китаю, і обіцянки, які вона дала, насправді не були виконані. Методи придушення Китаю постійно оновлюються, а список односторонніх санкцій постійно розширюється - сказав Ван на Всекитайських зборах народних представників.

Ван І наголосив, що обмін між двома країнами може продовжуватися, лише якщо обидві сторони поважатимуть і визнають свої розбіжності.

Доповнення

Глава китайської дипломатії також попередив, що тайванські політичні лідери, які прагнуть незалежності острова, на яку претендує Китай і підтримують США, будуть "ліквідовані історією", передає Агентство Франс Прес.

Ван І також підтвердив підтримку Китаєм палестинської справи.

Ми виступаємо за те, щоб Палестина стала повноправним членом Організації Об'єднаних Націй - заявив він у той час, коли в секторі Газа все ще триває конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Давнє бажання палестинського народу створити незалежну країну більше не можна ігнорувати - додав він.

Нагадаємо

Китай збільшить свій оборонний бюджет на 2024 рік на 7,2% до 1,67 трильйона юанів (230,6 мільярда доларів) і зробить акцент на возз'єднанні з Тайванем.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян не проводитиме щорічної пресконференції після парламентської сесії цього року, поклавши кінець 30-річній традиції і сигналізуючи про зниження авторитету прем'єр-міністра за часів глави Сі Цзіньпіна.

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