США помилково сприймають Китай та не виконують нещодавно узгоджені "обіцянки" - глава МЗС Китаю

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8848 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69876 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154794 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151668 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125520 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133873 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85694 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93363 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98968 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89755 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7222 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14696 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7786 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9920 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5900 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151666 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223579 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373127 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309208 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2544 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14707 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31713 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28507 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125518 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

США помилково сприймають Китай та не виконують нещодавно узгоджені "обіцянки" - глава МЗС Китаю

Київ • УНН

 • 28982 перегляди

Китай звинувачує США в тому, що вони неправильно його сприймають і не виконують обіцянки, дані під час зустрічі Байдена і Сі, оновлюючи при цьому методи придушення Китаю.

США помилково сприймають Китай та не виконують нещодавно узгоджені "обіцянки" - глава МЗС Китаю

Незважаючи на певний прогрес після зустрічі президентів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна в листопаді 2023 року, згідно зі словами керівника МЗС КНР Ван І – Сполучені Штати помилково бачать Китай та оновлюють методи обмеження діяльності КНР.

Про це передає Reuters та УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Китаю Ван І, під час виступу у кулуарах щорічної сесії китайського парламенту заявив, що США "звинувачують" Китай "під будь-яким приводом" і мають хибне уявлення про країну.

Потрібно зазначити, що американська сторона продовжує хибне сприйняття Китаю, і обіцянки, які вона дала, насправді не були виконані. Методи придушення Китаю постійно оновлюються, а список односторонніх санкцій постійно розширюється

- сказав Ван на Всекитайських зборах народних представників.

Ван І наголосив, що обмін між двома країнами може продовжуватися, лише якщо обидві сторони поважатимуть і визнають свої розбіжності.

Доповнення

Глава китайської дипломатії також попередив, що тайванські політичні лідери, які прагнуть незалежності острова, на яку претендує Китай і підтримують США, будуть "ліквідовані історією", передає Агентство Франс Прес.

Ван І також підтвердив підтримку Китаєм палестинської справи.

Ми виступаємо за те, щоб Палестина стала повноправним членом Організації Об'єднаних Націй

- заявив він у той час, коли в секторі Газа все ще триває конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Давнє бажання палестинського народу створити незалежну країну більше не можна ігнорувати

- додав він.

Нагадаємо

Китай збільшить свій оборонний бюджет на 2024 рік на 7,2% до 1,67 трильйона юанів (230,6 мільярда доларів) і зробить акцент на возз'єднанні з Тайванем.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян не проводитиме щорічної пресконференції після парламентської сесії цього року, поклавши кінець 30-річній традиції і сигналізуючи про зниження авторитету прем'єр-міністра за часів глави Сі Цзіньпіна.

Держдеп США та фонд Маршалла займуться відновленням українських міст07.03.24, 09:29 • 28832 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Державний департамент США
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Тайвань
Сі Цзіньпін
Джо Байден
Китай
Сполучені Штати
Сектор Газа
Держава Палестина
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59