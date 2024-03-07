США помилково сприймають Китай та не виконують нещодавно узгоджені "обіцянки" - глава МЗС Китаю
Київ • УНН
Китай звинувачує США в тому, що вони неправильно його сприймають і не виконують обіцянки, дані під час зустрічі Байдена і Сі, оновлюючи при цьому методи придушення Китаю.
Незважаючи на певний прогрес після зустрічі президентів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна в листопаді 2023 року, згідно зі словами керівника МЗС КНР Ван І – Сполучені Штати помилково бачать Китай та оновлюють методи обмеження діяльності КНР.
Про це передає Reuters та УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ Китаю Ван І, під час виступу у кулуарах щорічної сесії китайського парламенту заявив, що США "звинувачують" Китай "під будь-яким приводом" і мають хибне уявлення про країну.
Потрібно зазначити, що американська сторона продовжує хибне сприйняття Китаю, і обіцянки, які вона дала, насправді не були виконані. Методи придушення Китаю постійно оновлюються, а список односторонніх санкцій постійно розширюється
Ван І наголосив, що обмін між двома країнами може продовжуватися, лише якщо обидві сторони поважатимуть і визнають свої розбіжності.
Доповнення
Глава китайської дипломатії також попередив, що тайванські політичні лідери, які прагнуть незалежності острова, на яку претендує Китай і підтримують США, будуть "ліквідовані історією", передає Агентство Франс Прес.
Ван І також підтвердив підтримку Китаєм палестинської справи.
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