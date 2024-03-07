Держдеп США та фонд Маршалла займуться відновленням українських міст
Київ • УНН
Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла оголосили про створення "Партнерства міст України" - нової державно-приватної ініціативи, покликаної допомогти перепланувати та відбудувати сталі, інклюзивні та життєздатні українські міста.
Державний департамент США оголосив про спільну з фондом Маршалла ініціативу щодо відновлення міст України, пише УНН.
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"6 березня Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США (GMF) оголосили про створення Партнерства міст України (UCP) для стійкого відновлення міст, нового державно-приватного партнерства, яке допоможе українцям перепроектувати та відбудувати сталі, інклюзивні та стійкі міста", - повідомили у Держдепі.
Як зазначається, передбачається співпрацю із залучення до ініціативи "ключових зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів, використовуючи енергію та винахідливість бізнесу та приватного сектору, університетів, неурядових організацій та фондів".
"Виступаючи як секретаріат UCP, GMF створюватиме нові трансатлантичні партнерства, програми та альянси між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти відновленню та реконструкції до трьох українських міст. Під час цього процесу UCP допоможе новому поколінню українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних бригад покращити відновлення за допомогою стійких методів", - розповіли у Держдепі.
UCP, як повідомляється, буде взаємодіяти та координувати свої дії з урядом України, ЄС та його державами-членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами, "щоб допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси, необхідні для відновлення".
"Задумана як трирічна ініціатива, UCP буде офіційно запущена на червневій конференції з відновлення України у Берліні та завершиться, коли міста будуть готові розпочати роботу", - зазначили у Держдепі.
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