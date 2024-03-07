Госдеп США и фонд Маршалла займутся восстановлением украинских городов

Государственный департамент США объявил о совместной с фондом Маршалла инициативе по восстановлению городов Украины, пишет УНН.

Детали

"6 марта Государственный департамент США и Немецкий фонд Маршалла США (GMF) объявили о создании Партнерства городов Украины (UCP) для устойчивого восстановления городов, нового государственно-частного партнерства, которое поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и жизнеспособные города", - сообщили в Госдепе.

Как отмечается, предполагается сотрудничество по привлечению к инициативе "ключевых заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров, используя энергию и изобретательность бизнеса и частного сектора, университетов, неправительственных организаций и фондов".

"Выступая в качестве секретариата UCP, GMF будет создавать новые трансатлантические партнерства, программы и альянсы между европейскими и американскими организациями, чтобы помочь восстановлению и реконструкции до трех украинских городов. Во время этого процесса UCP поможет новому поколению украинских городских чиновников, градостроителей, архитекторов, инженеров и строительных бригад улучшить восстановление с помощью устойчивых методов", - рассказали в Госдепе.

UCP, как сообщается, будет взаимодействовать и координировать свои действия с правительством Украины, ЕС и его государствами-членами, многосторонними банками развития и двусторонними донорами, "чтобы помочь городам-бенефициарам найти ресурсы, необходимые для восстановления".

"Задуманная как трехлетняя инициатива, UCP будет официально запущена на июньской конференции по восстановлению Украины в Берлине и завершится, когда города будут готовы начать работу", - отметили в Госдепе.

Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов