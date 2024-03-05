Китай збільшить військовий бюджет на 7,2%
Київ • УНН
Китай збільшить свій оборонний бюджет на 2024 рік на 7,2% до 1,67 трильйона юанів (230,6 мільярда доларів) і зробить акцент на возз'єднанні з Тайванем.
2024 року Китай збільшить витрати бюджету на оборону на 7,2% — до 1,67 трлн юанів ($230,6 млрд), повідомляє Reuters з посиланням на проєкт бюджету, підготовлений перед відкриттям Всекитайської ради народних представників, передає УНН.
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Згідно з документом, цільовий показник зростання ВВП на цей рік становить 5%, повідомляє агентство.
У розпорядженні Reuters також є доповідь, яка супроводжує проєкт бюджету. У ньому, зокрема, йдеться, що Китай рішуче протистоятиме "сепаратистській діяльності, спрямованій на незалежність Тайваню, та зовнішньому втручанню". У документі наголошується, що КНР буде "рішучим у прагненні до возз'єднання Китаю".
Агентство зазначає, що у доповіді відсутнє формулювання "мирне возз'єднання", яке містилося у подібних документах минулих років.
Reuters повідомляє, що Китай збільшує витрати на оборону вже дев'ятий рік поспіль. У 2023 році КНР також збільшила військовий бюджет на 7,2%, до 1,55 трлн юанів (близько $224,8 млрд).
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