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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Китай збільшить військовий бюджет на 7,2%

Київ • УНН

 • 43598 перегляди

Китай збільшить свій оборонний бюджет на 2024 рік на 7,2% до 1,67 трильйона юанів (230,6 мільярда доларів) і зробить акцент на возз'єднанні з Тайванем.

Китай збільшить військовий бюджет на 7,2%

2024 року Китай збільшить витрати бюджету на оборону на 7,2% — до 1,67 трлн юанів ($230,6 млрд), повідомляє Reuters з посиланням на проєкт бюджету, підготовлений перед відкриттям Всекитайської ради народних представників, передає УНН.

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Згідно з документом, цільовий показник зростання ВВП на цей рік становить 5%, повідомляє агентство.

У розпорядженні Reuters також є доповідь, яка супроводжує проєкт бюджету. У ньому, зокрема, йдеться, що Китай рішуче протистоятиме "сепаратистській діяльності, спрямованій на незалежність Тайваню, та зовнішньому втручанню".  У документі наголошується, що КНР буде "рішучим у прагненні до возз'єднання Китаю".

Агентство зазначає, що у доповіді відсутнє формулювання "мирне возз'єднання", яке містилося у подібних документах минулих років.

Reuters повідомляє, що Китай збільшує витрати на оборону вже дев'ятий рік поспіль. У 2023 році КНР також збільшила військовий бюджет на 7,2%, до 1,55 трлн юанів (близько $224,8 млрд).

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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