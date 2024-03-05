Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

В 2024 году Китай увеличит расходы бюджета на оборону на 7,2% - до 1,67 трлн юаней ($230,6 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского совета народных представителей, передает УНН.

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Согласно документу, целевой показатель роста ВВП на этот год составляет 5%, сообщает агентство.

В распоряжении Reuters также есть доклад, который сопровождает проект бюджета. В нем, в частности, говорится, что Китай будет решительно противостоять "сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня, и внешнему вмешательству". В документе отмечается, что КНР будет "решительным в стремлении к воссоединению Китая".

Агентство отмечает, что в докладе отсутствует формулировка "мирное воссоединение", которая содержалась в подобных документах прошлых лет.

Reuters сообщает, что Китай увеличивает расходы на оборону уже девятый год подряд. В 2023 году КНР также увеличила военный бюджет на 7,2%, до 1,55 трлн юаней (около $224,8 млрд).

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