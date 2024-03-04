Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает
Премьер-министр Китая Ли Кэцян не будет проводить ежегодную пресс-конференцию после парламентской сессии этого года, положив конец 30-летней традиции и сигнализируя о снижении авторитета премьер-министра при председателе Си Цзиньпине.
Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль
Украина подписала 5 соглашений о совместном производстве вооружений с западными компаниями и ожидает, что до 2024 года в Украине будет создано еще десятки таких предприятий для усиления отечественного оборонного производства.
Галущенко о ситуации на оккупированной ЗАЭС: "Ухудшается каждый день"
Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции ежедневно ухудшается из-за того, что завершаются сроки эксплуатации ядерного топлива, также из-за недопуска на станцию квалифицированных украинских специалистов.
На Тайвани школьникам предлагают каникулы для психического здоровья на фоне удвоения числа самоубийств среди молодежи
В этом месяце тайваньские средние школы начнут предлагать учащимся каникулы по охране психического здоровья, чтобы помочь решить проблему растущего числа самоубийств среди молодежи и высокого уровня стресса и депрессии.
В Украине в марте первые 40 пострадавших от сексуального насилия во время войны получат компенсации
Первые 40 жертв сексуального насилия получат компенсационные выплаты с 1 по 31 марта в рамках пилотного проекта.
Украина уменьшила расходы на лоббирование интересов в США более чем на 90% - Опендатабот
Украина сократила расходы на лоббирование в США на 93% до 367 тыс. долл. в 2023 году, по сравнению с почти 5 млн. долл. в первый год войны с россией.
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59
Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении управляемой ракеты Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области, которую сбили украинские военные.
Дело Пашинского: суд оставил под стражей бизнесмена Тищенко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского о хищении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.
Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить больше, чем миллион дронов - Шмыгаль
Украинский бизнес готов изготовить более 1 миллиона беспилотников, на производство которых в этом году выделено более 40 миллиардов долларов.
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти на второй квартал года
ОПЕК+ договорилась о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на 2 квартал 2024 года.