Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает

Премьер-министр Китая Ли Цян не будет проводить пресс-конференцию после закрытия ежегодного заседания парламента в этом году, положив конец традиции, сохранявшейся на протяжении трех десятилетий, со ссылкой на представителя Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Лу Циньцзяня в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Более того, за исключением особых обстоятельств, Ли также не будет проводить подобных пресс-конференций после каждого ежегодного заседания в течение оставшегося срока полномочий китайского парламента, заканчивающегося в 2027 году, добавил Лу Циньцзянь.

Решение отменить пресс-конференцию премьера было принято потому, что во время недельного заседания парламента министры правительства проведут больше брифингов по дипломатии, экономике и средствам существования народа, сказал Лу.

Ежегодная встреча премьер-министра с прессой раньше была кульминацией парламентской встречи, потому что как главы Государственного совета и главного человека, которому поручено управлять экономикой, его ответы на вопросы журналистов об экономике воспринимались как нечто более авторитетное и имеющее более широкую перспективу, чем представителей кабинета министров.

Дополнение

С 1993 года премьер-министры Китая встречаются со СМИ после ежегодного собрания ВСНП, отвечая на самые разнообразные вопросы китайских и иностранных журналистов на пресс-конференциях, транслируемых в прямом эфире по всему миру.

На протяжении 1990-х и 2000-х годов, когда Китай открывал свою экономику для остального мира, он активно стремился прояснить свою политику, стремясь привлечь иностранные инвестиции и стимулировать торговлю, указывает издание.

Политические обозреватели говорят, что неожиданное решение не проводить такие пресс-конференции является признаком уменьшения авторитета премьер-министра при Си Цзиньпине в качестве главы Китая, а также еще одним признаком того, что вторая по величине экономика мира может двигаться к "эре изоляции".

Вэнь-Ти Сун, политолог из Австралийского национального университета, сказал, что отказ от пресс-конференции премьер-министра является попыткой Пекина еще больше контролировать ситуацию в Китае.

Это не означает, что Си не доверяет Ли Цяну, нынешнему премьер-министру, сказал Сун.

"Это соответствует их отношениям с Си, играющим роль архитектора политики, и Ли, играющим верного исполнителя политики Си. Добровольно уйти от всеобщего внимания - это акт лояльности", - сказал Сун.