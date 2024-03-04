Китай припиняє 30-річну традицію щорічних пресконференцій прем'єра: що це означає

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян не проводитиме пресконференцію після закриття щорічного засідання парламенту цьогоріч, поклавши кінець традиції, яка зберігалася впродовж трьох десятиліть, з посиланням на представника Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) Лу Ціньцзяня в понеділок повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ба більше, за винятком особливих обставин, Лі також не проводитиме подібних пресконференцій після кожного щорічного засідання впродовж решти терміну повноважень китайського парламенту, який закінчується 2027 року, додав Лу Циньцзянь.

Рішення скасувати пресконференцію прем'єра було ухвалено через те, що під час тижневого засідання парламенту міністри уряду проведуть більше брифінгів щодо дипломатії, економіки та засобів існування народу, сказав Лу.

Щорічна зустріч прем'єр-міністра з пресою раніше була кульмінацією парламентської зустрічі, тому що, як голови Державної ради і головної людини, якій доручено управляти економікою, його відповіді на запитання журналістів про економіку сприймалися як щось авторитетніше і таке, що має ширшу перспективу, ніж представників кабінету міністрів.

Доповнення

З 1993 року прем'єр-міністри Китаю зустрічаються зі ЗМІ після щорічних зборів ВЗНП, відповідаючи на найрізноманітніші запитання китайських і закордонних журналістів на пресконференціях, які транслюють у прямому ефірі по всьому світу.

Протягом 1990-х і 2000-х років, коли Китай відкривав свою економіку для решти світу, він активно прагнув прояснити свою політику, прагнучи залучити іноземні інвестиції та стимулювати торгівлю, вказує видання.

Політичні оглядачі кажуть, що несподіване рішення не проводити такі пресконференції є ознакою зменшення авторитету прем'єр-міністра за часів Сі Цзіньпіна на посаді очільника Китаю, а також ще однією ознакою того, що друга за величиною економіка світу може рухатися до "ери ізоляції".

Вень-Ті Сун, політолог з Австралійського національного університету, сказав, що відмова від пресконференції прем'єр-міністра є спробою Пекіна ще більше контролювати ситуацію в Китаї.

Це не означає, що Сі не довіряє Лі Цяну, нинішньому прем'єр-міністру, сказав Сун.

"Це відповідає їхнім відносинам із Сі, який грає роль архітектора політики, і Лі, який грає вірного виконавця політики Сі. Добровільно піти від загальної уваги - це акт лояльності", - сказав Сун.