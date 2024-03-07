США ошибочно воспринимают Китай и не выполняют недавно согласованные "обещания" - глава МИД Китая

Несмотря на определенный прогресс после встречи президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре 2023 года, согласно словам руководителя МИД КНР Ван И - Соединенные Штаты ошибочно видят Китай и обновляют методы ограничения деятельности КНР.

Об этом передает Reuters и УНН.

Детали

Министр иностранных дел Китая Ван И, во время выступления в кулуарах ежегодной сессии китайского парламента заявил, что США "обвиняют" Китай "под любым предлогом" и имеют ложное представление о стране.

Нужно отметить, что американская сторона продолжает ложное восприятие Китая, и обещания, которые она дала, на самом деле не были выполнены. Методы подавления Китая постоянно обновляются, а список односторонних санкций постоянно расширяется - сказал Ван на Всекитайском собрании народных представителей.

Ван И подчеркнул, что обмен между двумя странами может продолжаться, только если обе стороны будут уважать и признают свои разногласия.

Дополнение

Глава китайской дипломатии также предупредил, что тайваньские политические лидеры, которые стремятся к независимости острова, на которую претендует Китай и поддерживают США, будут "ликвидированы историей", передает Агентство Франс Пресс.

Ван И также подтвердил поддержку Китаем палестинского дела.

Мы выступаем за то, чтобы Палестина стала полноправным членом Организации Объединенных Наций - заявил он в то время, когда в секторе Газа все еще продолжается конфликт между Израилем и ХАМАС.

Давнее желание палестинского народа создать независимую страну больше нельзя игнорировать - добавил он.

Напомним,

Китай увеличит свой оборонный бюджет на 2024 год на 7,2% до 1,67 триллиона юаней (230,6 миллиарда долларов) и сделает акцент на воссоединении с Тайванем.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян не будет проводить ежегодную пресс-конференцию после парламентской сессии в этом году, положив конец 30-летней традиции и сигнализируя о снижении авторитета премьер-министра во времена председателя Си Цзиньпина.

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