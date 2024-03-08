Обговорили безпекову ситуацію в Україні: представники ГУР взяли участь у брифінгу для делегації з Китаю
Київ • УНН
Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України взяли участь у брифінгу для китайської урядової делегації, під час якого обговорили безпекову ситуацію в Україні, включаючи ситуацію на полі бою, обмін полоненими, цивільних заручників та депортованих українських дітей, а також продемонстрували докази використання росією північнокорейських боєприпасів проти України.
7 березня 2024 року в Офісі Президента України відбулась зустріч з урядовою делегацією Китайської Народної Республіки, очолюваною спецпредставником із питань Євразії Лі Хуеєм. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у брифінгу для делегації КНР проведеному під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, взяли участь представники ГУР МО України. Йшлося про безпекову ситуацію у нашій державі та інші актуальні питання.
Зокрема, делегацію з Китаю було проінформовано про становище на полі бою, функціонування "зернового коридору", процес звільнення військовополонених, захист цивільних заручників та повернення депортованих росією українських дітей,
Також представникам КНР продемонстрували уламки збитої ракети та інші елементи засобів ураження, виготовлених у північній кореї та переданих державі-агресору росії для атак проти України.
Нагадаємо
Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку визнають Україна та росія.