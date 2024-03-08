Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

7 марта 2024 года в Офисе Президента Украины состоялась встреча с правительственной делегацией Китайской Народной Республики, возглавляемой спецпредставителем по вопросам Евразии Ли Хуэем. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, в брифинге для делегации КНР проведенном под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, приняли участие представители ГУР МО Украины. Речь шла о ситуации с безопасностью в нашем государстве и других актуальных вопросах.

В частности, делегация из Китая была проинформирована о положении на поле боя, функционировании "зернового коридора", процессе освобождения военнопленных, защите гражданских заложников и возвращении депортированных россией украинских детей, - говорится в сообщении.

Также представителям КНР продемонстрировали обломки сбитой ракеты и другие элементы средств поражения, изготовленных в северной Корее и переданных государству-агрессору россии для атак против Украины.

Напомним

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую признают Украина и россия.