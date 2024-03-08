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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
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Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

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5 марта 2024, 10:27  •  190670 просмотра

Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины приняли участие в брифинге для китайской правительственной делегации, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, включая ситуацию на поле боя, обмен пленными, гражданских заложников и депортированных украинских детей, а также продемонстрировали доказательства использования россией северокорейских боеприпасов против Украины.

Война •   •  5233 просмотра
Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

Российские войска атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 9 гражданских лиц и повредив 110 гражданских объектов, включая жилые дома, больницы, предприятия и объекты инфраструктуры.

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россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Родители в Черновцах обвинили полицейского в том, что он унижал учеников, заставляя их выполнять физические упражнения и угрожая во время визита в школу.

Общество •   •  4930 просмотра
Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Зеленский обсудит с Эрдоганом освобождение украинских заключенных и безопасность судоходства в Черном море во время визита в Турцию.

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Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны к доллару США на 18 копеек до 38,0836 грн/$ и к евро на 11 копеек до 41,4883 грн/€ на 8 марта.

Экономика •   •  8190 просмотра
Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

Канада примет участие в коалиции во главе с Латвией и Великобританией с целью усиления потенциала Украины в области беспилотников.

Война •   •  9728 просмотра
Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

россия пытается использовать непризнанные регионы Приднестровья и Гагаузии для проведения гибридных операций и дестабилизации Молдовы накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.

Новости Мира •   •  6746 просмотра
россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.

Экономика •   •  14363 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.

Война •   •  11317 просмотра
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

В течение следующих трех дней в Украине не ожидается существенных осадков, температура воздуха будет колебаться от 0-6°С мороза ночью до 1-12°С тепла днем, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 3-10 м/с.

Общество •   •  8564 просмотра
В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики