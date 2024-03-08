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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Дружньо та відверто: в Китаї прокоментували візит спецпредставника до України

Київ • УНН

 • 99306 перегляди

Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лу Хуей відвідав Україну, провівши з українськими урядовцями відверті та дружні переговори про українсько-китайські відносини.

Дружньо та відверто: в Китаї прокоментували візит спецпредставника до України

Вчора, 7 березня, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лу Хуей відвідав Україну. Під час візиту сторони провели відверті та дружні переговори. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю, пише УНН.

Деталі

Як пише МЗС, під час візиту спецпредставник провів відверті та дружні переговори щодо українсько-китайських відносин, а також війни на території України з: Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента; Юлією Свириденко, першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України; Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України.

А також були присутні: Фань Сяньжун, посол Китаю в Україні; Павло Рябікін, посол України в Китаї; Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики та інші офіційні особи.

Зазначається, що увечері того ж дня спецпредставник Лі Хуей завершив свій візит в Україну та залишив Київ потягом.

Візит делегації з Китаю на чолі з Лі Хуеє: які зустрічі відбулись, про що говорили07.03.24, 22:51 • 59469 переглядiв

Нагадаємо

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України взяли участь у брифінгу для китайської урядової делегації, під час якого обговорили безпекову ситуацію в Україні, включаючи ситуацію на полі бою, обмін полоненими, цивільних заручників та депортованих українських дітей, а також продемонстрували докази використання росією північнокорейських боєприпасів проти України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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