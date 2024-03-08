Дружньо та відверто: в Китаї прокоментували візит спецпредставника до України
Київ • УНН
Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лу Хуей відвідав Україну, провівши з українськими урядовцями відверті та дружні переговори про українсько-китайські відносини.
Вчора, 7 березня, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лу Хуей відвідав Україну. Під час візиту сторони провели відверті та дружні переговори. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю, пише УНН.
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Як пише МЗС, під час візиту спецпредставник провів відверті та дружні переговори щодо українсько-китайських відносин, а також війни на території України з: Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента; Юлією Свириденко, першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України; Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України.
А також були присутні: Фань Сяньжун, посол Китаю в Україні; Павло Рябікін, посол України в Китаї; Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики та інші офіційні особи.
Зазначається, що увечері того ж дня спецпредставник Лі Хуей завершив свій візит в Україну та залишив Київ потягом.
Візит делегації з Китаю на чолі з Лі Хуеє: які зустрічі відбулись, про що говорили07.03.24, 22:51 • 59469 переглядiв
Нагадаємо
Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України взяли участь у брифінгу для китайської урядової делегації, під час якого обговорили безпекову ситуацію в Україні, включаючи ситуацію на полі бою, обмін полоненими, цивільних заручників та депортованих українських дітей, а також продемонстрували докази використання росією північнокорейських боєприпасів проти України.