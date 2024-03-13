В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

российские военные пропагандисты предупреждают, что в ближайшие дни, накануне президентских выборов в рф 17 марта, могут состояться новые вторжения добровольческих формирований, пишет Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россия использует призывников для защиты границы с Украиной от вторжений, из-за нежелания передислоцировать войска с линии фронта в другие районы.

Как пишет ISW, российские военные блогеры отмечают, что вторжение легиона "Свобода России" на территорию рф произошло за несколько дней до президентских выборов 17 марта.

Ряд российских военных блогеров предупредили, что в ближайшие дни могут произойти новые вторжения.

Напомним

12 марта в легионе "Свобода России" заявили, что перешли границу с рф. Похожие видео разместили в своих Telegram-каналах РДК и "Сибирский батальон".

Позже бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под полный контроль поселок Тёткино, что в курской области.

Впоследствии в ГУР заявили, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" действуют как "самостоятельные структуры и организации" на территории рф и, вероятно, речь идет о совместной операции этих подразделений.