Путин знает, что провоцирует Трампа, но ему все равно - Telegraph

российский диктатор владимир путин понимает, что провоцирует президента США Дональда Трампа. Самое опасное то, что ему безразлично. путин, вероятно, рассчитывает, что Трамп откажется от переговоров или сдастся и согласится на все его требования. Об этом говорится в статье стратегического аналитика военной разведки Ребекки Коффлер для The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В четверг президент США Дональд Трамп, как указано, похоже, выразил завуалированную угрозу владимиру путину. "Интересные времена впереди!!!" – написал он в сообщении Truth Social, отметив, что "очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика".

"Поощрял ли он украинцев к нападению на российскую землю? Это, безусловно, кажется возможным", - прокомментировала Коффлер сообщение Трампа.

В статье Telegraph отмечается, что Трамп имеет веские основания снова гневаться на путина, на фоне того, как его недавний дипломатический блицкриг - прием российского лидера на Аляске, - после которого последовали переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами в Вашингтоне, не привел ни к одной уступке со стороны москвы относительно мирного соглашения с Украиной.

Аналитик указывает, что поскольку переговоры фактически сорвались, поскольку кремль отклонил все предложения от США, Европы и Украины – личную встречу путина и Зеленского, гарантии безопасности НАТО для Украины – российский лидер должен осознать, что наступит момент, когда Трампу придется затянуть ему гайки.

"В конце концов, Дональд не из тех, кто хочет выглядеть неудачником", - считает аналитик.

По мнению аналитика Коффлер, путин, скорее всего, учел это в своих расчетах.

"Он знает, что испытывает терпение Трампа. Так какой план действий у российского лидера?" - пишет Коффлер.

Как американский аналитик разведки, специализирующийся на россии, Коффлер оценивает, что вероятная цель путина - удержать Трампа в игре, сделать его счастливым (или по крайней мере не рассерженным) как можно дольше, чтобы отсрочить негативные последствия (такие как вторичные санкции), пока он продолжает изнурительную военную стратегию, направленную на то, чтобы заставить Украину капитулировать.

"А чтобы управлять Трампом, путин, который провел свою карьеру в КГБ, вербуя и управляя шпионскими сетями в Германии, вполне может полагаться на сочетание мастерства работы с разведывательными активами, философии дзюдо и концепции психологической войны времен холодной войны", - пишет Коффлер.

Она указывает, что взаимодействие Трампа и путина происходило по схеме "вверх-вниз": конструктивные звонки и дружеские разговоры между ними, затем высказывания уверенности Трампа в том, что мир уже не за горами, затем непрерывные ракетные удары россии по Украине, а затем гневные посты и ультиматумы Трампа в социальных сетях.

Аналитик подчеркивает, что даже признав в июле, что "путин бросает в наш адрес много бессмыслицы", который "всегда очень любезен, но это оказывается бессмысленным", Трамп предоставил путину возможность провести саммит на Аляске, надеясь заключить сделку.

"Лесть – это один из приемов, которые используют такие агенты-разведчики, как путин, чтобы апеллировать к тщеславию своих потенциальных агентов. путин никогда не высказывался негативно о Трампе. Вместо этого он склонен хвалить политическую проницательность и личность Трампа, описывая его как "умного", "опытного", "талантливого", "сообразительного" и "прагматичного". В январе путин заявил, что у них с Трампом "всегда были деловые, прагматичные, но также доверительные отношения", - рассказала аналитик Коффлер.

Она отметила, что путину удалось использовать в своих интересах склонность Трампа к позитивному мышлению, его очевидную цель - получение Нобелевской премии и его сочувствие россиянам и украинцам, которые гибнут на поле боя.

"Чтобы выиграть время, путин вполне мог также пытаться повлиять на Трампа, используя технику, известную как "рефлексивный контроль", концепцию, разработанную для манипулирования восприятием реальности оппонентом. Разработанная в 1960-х годах советским математиком и психологом Владимиром Лефевром, концепция рефлексивного контроля до сих пор преподается в российском генеральном штабе и разведывательных службах", - написала Коффлер.

Аналитик отметила, что хотя Трамп, по ее мнению, умен, он может быть прекрасной мишенью для этой техники из-за своей предвзятости, что нет ничего, что он не мог бы решить, используя свое "искусство сделки", и из-за своего мнимого предположения, что логика путина такая же, как и логика американца (грубая ошибка, которой придерживаются западные люди). путин подстраивает свои действия и слова под видом заинтересованности в сделке и убедительности для Трампа. На самом деле путин согласится на сделку только на своих условиях, отмечает аналитик.

По мнению Коффлер, чтобы перехитрить Трампа, путин также может использовать свой опыт в дзюдо, японском боевом искусстве, которое больше опирается на психическое и физическое манипулирование соперником, чем на грубую силу. Имея черный пояс по дзюдо, путин использует принципы дзюдо во всех аспектах своей жизни, включая государственное управление.

"Дзюдо - это не просто спорт… это философия", - написал путин в своей книге "От первого лица", добавив, что дзюдо - это "уважение к… вашему сопернику. Оно не для слабаков".

Коффлер отметила, что путин, никогда не противореча Трампу напрямую и чередуя дружеские контакты с бомбардировками Украины, похоже, сумел вывести Трампа из себя. Когда Трамп назвал путина "абсолютно сумасшедшим" после недавней массированной российской воздушной атаки, кремль объяснил разочарование Трампа "эмоциональной нагрузкой", вероятно, пытаясь продемонстрировать психологическую устойчивость и превосходство путина.

"Все три элемента стратегии путина – дзюдо, рефлексивный контроль и управление активами – сосредоточены на глубоком понимании оппонента и подготовке, чего, похоже, не хватает команде Трампа. На саммите на Аляске у Трампа была мощная команда, но, похоже, не было ни одного человека, который бы досконально понимал менталитет путина и российский подход к ведению войны", - считает аналитик.

Вместо этого, по словам аналитика, путин привел с собой трех опытных оперативников, не считая переводчика – министра иностранных дел сергея лаврова, помощника президента юрия ушакова и генерального директора российского фонда прямых инвестиций кирилла дмитриева. Все они владеют английским языком почти на уровне родного (без акцента) и досконально понимают американскую политику и ее уязвимости. Сам путин владеет английским на рабочем уровне, способен исправлять переводчиков в дипломатических кругах и имел короткие общения с Трампом без перевода.

Аналитик отметила, что путин почти наверняка услышал завуалированную угрозу Трампа в четверг и, вероятно, заранее спланировал свой следующий шаг. Чтобы продолжить игру, он может освободить некоторых украинских детей в ответ на письмо первой леди США Мелании Трамп. Или же он может найти другую тактику затягивания, указала аналитик.

путин, вероятно, стремится измотать Трампа. Действительно, несмотря на ультиматумы, россия пока не получила ни одного удара от Трампа. Вероятная цель путина - чтобы Трамп отказался от переговоров или сдался и согласился на все его требования. Трампу, конечно, не обязательно играть в игру путина. Он мог бы воспользоваться своим тайным оружием - способностью обрушивать российскую экономику - и разоблачить кремль в блефе. Но это зависит от того, насколько хорошо команда Трампа подготовилась - отметила Коффлер.

Справка

Автор статьи Ребекка Коффлер - стратегический аналитик военной разведки, ранее работала в разведывательном управлении Министерства обороны США.