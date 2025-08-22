$41.380.02
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
01:26 • 13102 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
21 августа, 14:24 • 28831 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 31556 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 37771 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22320 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33347 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71740 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79075 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81611 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД

Киев • УНН

 • 414 просмотра

По словам Андрея Коваленко, на российского диктатора владимира путина влияют только действия, ускоряющие крах экономики рф. путин стремится затягивать время, веря в сценарий падения Украины по примеру Южного Вьетнама.

Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД

На российского диктатора владимира путина влияют исключительно те действия, которые ускоряют крах экономики россии. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По его словам, для этого существует множество инструментов - от информационных, ускоряющих отток населения из рф, до экономических санкций и военных точечных операций.

Как отметил Коваленко, сейчас план путина - тянуть время в более "узком коридоре", который задал ему Трамп. Но даже при таких обстоятельствах диктатор будет и дальше тянуть время, потому что такова установка российского режима.

Даже если значительная часть окружения Путина уже выступает за прекращение войны, кроме патрушева и кириенко с герасимовым, то сам путин не может стать другим

– написал начальник ЦПД.

Он добавил: путин не видит россию без контроля Украины и стран Балтии. Аналогичную установку имели большевики, захватившие власть после распада российской империи.

Но пытаясь нас захватить, он лишь приближает крах самой россии, которая уже зависима от Китая политически и экономически. Впрочем, путин думает, что такая зависимость менее деструктивна, чем прекращение войны в нынешних условиях

- уточнил Коваленко.

Также он уточнил, что в данной ситуации давление США играет ключевую роль. Будущее рф сейчас зависит от Соединенных Штатов и Китая, который не готов входить в противостояние с США ради россии.

Но путин даже в данных условиях делает все, чтобы затягивать время и попытаться выбить условия, которые оставят для россии опцию повторения агрессии. По мнению Коваленко, россияне мечтают о падении Украины по примеру Южного Вьетнама после прекращения американской помощи в 1975 году.

Их агентура и информационные торпеды даже не скрывают мотив таких действий. Они приводят сценарий Вьетнама, а именно – падение Сайгона после сворачивания американской поддержки (это произошло в 1975 году – ред.). Они изображают Украину Южным Вьетнамом, хотя, конечно же, подобный сценарий никогда не повторится. Именно поэтому мы идем по пути сильной армии и гарантий безопасности, а рф пытается разрушить этот подход, потому что верит в "повторение падения Сайгона"в будущем

- написал Коваленко.

Напомним

Глава Офиса президента заявил, что слова путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Украина доверяет только гарантиям от США, европейских стран и "Коалиции желающих".

Евгений Устименко

