Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД

На российского диктатора владимира путина влияют исключительно те действия, которые ускоряют крах экономики россии. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

По его словам, для этого существует множество инструментов - от информационных, ускоряющих отток населения из рф, до экономических санкций и военных точечных операций.

Как отметил Коваленко, сейчас план путина - тянуть время в более "узком коридоре", который задал ему Трамп. Но даже при таких обстоятельствах диктатор будет и дальше тянуть время, потому что такова установка российского режима.

Даже если значительная часть окружения Путина уже выступает за прекращение войны, кроме патрушева и кириенко с герасимовым, то сам путин не может стать другим

Он добавил: путин не видит россию без контроля Украины и стран Балтии. Аналогичную установку имели большевики, захватившие власть после распада российской империи.

Но пытаясь нас захватить, он лишь приближает крах самой россии, которая уже зависима от Китая политически и экономически. Впрочем, путин думает, что такая зависимость менее деструктивна, чем прекращение войны в нынешних условиях

Также он уточнил, что в данной ситуации давление США играет ключевую роль. Будущее рф сейчас зависит от Соединенных Штатов и Китая, который не готов входить в противостояние с США ради россии.

Но путин даже в данных условиях делает все, чтобы затягивать время и попытаться выбить условия, которые оставят для россии опцию повторения агрессии. По мнению Коваленко, россияне мечтают о падении Украины по примеру Южного Вьетнама после прекращения американской помощи в 1975 году.

Их агентура и информационные торпеды даже не скрывают мотив таких действий. Они приводят сценарий Вьетнама, а именно – падение Сайгона после сворачивания американской поддержки (это произошло в 1975 году – ред.). Они изображают Украину Южным Вьетнамом, хотя, конечно же, подобный сценарий никогда не повторится. Именно поэтому мы идем по пути сильной армии и гарантий безопасности, а рф пытается разрушить этот подход, потому что верит в "повторение падения Сайгона"в будущем