Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 13263 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 29041 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 31678 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 37944 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22386 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33410 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71777 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79099 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81643 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД

Київ • УНН

 • 628 перегляди

За словами Андрія Коваленка, на російського диктатора володимира путіна впливають лише дії, що прискорюють крах економіки рф. путін прагне затягувати час, вірячи у сценарій падіння України за прикладом Південного В'єтнаму.

путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД

На російського диктатора володимира путіна мають вплив виключно ті дії, які прискорюють крах економіки росії. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, для цього існує безліч інструментів - від інформаційних, які прискорюють відтік населення з рф, до економічних санкцій на воєнних точкових операцій.

Як зазначив Коваленко, наразі план путіна - тягнути час у більш "вузькому коридорі", який задав йому Трамп. Але навіть за таких обставин диктатор буде й далі тягнути час, бо така установка російського режиму.

Навіть якщо значна частина оточення путіна вже виступає за припинення війни, окрім патрушева та кірієнка з герасимовим, то сам путін не може стати іншим 

- написав начальник ЦПД.

Він додав: путін не бачить росію без контролю України і країн Балтії. Аналогічну установку мали більшовики, які захопили владу після розпаду російської імперії.

Але намагаючись нас захопити, він лише наближає крах самої росії, яка вже залежна від Китаю політично та економічно. Втім, путін думає, що така залежність менш деструктивна, ніж припинення війни в нинішніх умовах

- уточнив Коваленко.

Також він уточнив, що у даній ситуації тиск США грає ключову роль. Майбутнє рф зараз залежить від Сполучених Штатів і Китаю, який не готовий входити у протистояння з США заради росії.

Але путін навіть в даних умовах робить все, щоб затягувати час і спробувати вибити умови, які залишать для росії опцію повторення агресії. На думку Коваленка, росіяни мріють про падіння України за прикладом Південного В’єтнаму після припинення американської допомоги в 1975 році.

Їх агентура та інформаційні торпеди навіть не приховують мотив таких дій. Вони наводять сценарій В’єтнаму, а саме - падіння Сайгона після згортання американської підтримки (це сталось в 1975 році – ред.). Вони зображують Україну Південним Вʼєтнамом, хоча звісно ж подібний сценарій ніколи не повториться. Саме тому ми йдемо шляхом сильної армії і гарантій безпеки, а рф намагається зруйнувати цей підхід, бо вірить у "повторення падіння Сайгона" в майбутньому

- написав Коваленко.

Нагадаємо

Голова Офісу президента заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Україна довіряє лише гарантіям від США, європейських країн та "Коаліції охочих".

Євген Устименко

