15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
14:30
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
22 августа, 12:16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
22 августа, 11:30
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
22 августа, 11:01
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
22 августа, 09:34
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Трамп: "Я бы хотел встретиться с путиным и Зеленским, но многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет"

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Дональд Трамп заявил о желании провести встречу с путиным и Зеленским. Он отметил, что многие считают такую встречу безрезультатной.

Трамп: "Я бы хотел встретиться с путиным и Зеленским, но многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но, по его словам, многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет. Об этом он заявил в Овальном кабинете 22 августа, передает УНН.

Детали

"Для танго нужны двое. Вы понимаете, я хотел встретиться с ними двумя, я мог быть на встрече, но многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет. Возможно, это правда, а может и нет. Но мы увидим, а тем временем люди продолжают гибнуть. Но я решил семь из них (войн - ред.), где они воевали 31, 35 и 37 лет. У нас было три, которые длились более 30 лет. И мы решили одну, которая могла бы стать ядерной войной. Война с Индией и Пакистаном. Я готовился к ядерной войне. Я решил их все. А эту, я думал, мы уже решили, но она сложнее. Там много гнева, много ненависти. Там невероятно много ненависти. Но посмотрим, что будет. Думаю, через две недели мы узнаем, каким путем я пойду. Потому что я пойду тем или иным путем", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Овальный кабинет
Дональд Трамп
Индия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан