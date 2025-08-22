Трамп: "Я бы хотел встретиться с путиным и Зеленским, но многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но, по его словам, многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет. Об этом он заявил в Овальном кабинете 22 августа, передает УНН.

Детали

"Для танго нужны двое. Вы понимаете, я хотел встретиться с ними двумя, я мог быть на встрече, но многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет. Возможно, это правда, а может и нет. Но мы увидим, а тем временем люди продолжают гибнуть. Но я решил семь из них (войн - ред.), где они воевали 31, 35 и 37 лет. У нас было три, которые длились более 30 лет. И мы решили одну, которая могла бы стать ядерной войной. Война с Индией и Пакистаном. Я готовился к ядерной войне. Я решил их все. А эту, я думал, мы уже решили, но она сложнее. Там много гнева, много ненависти. Там невероятно много ненависти. Но посмотрим, что будет. Думаю, через две недели мы узнаем, каким путем я пойду. Потому что я пойду тем или иным путем", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель.