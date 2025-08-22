$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 10191 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 10609 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 9720 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 11293 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 13274 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 10967 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17243 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18501 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12835 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13711 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Трамп: "Я би хотів зустрітися з путіним та Зеленським, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде"

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Дональд Трамп заявив про бажання провести зустріч із Путіним та Зеленським. Він зазначив, що багато хто вважає таку зустріч безрезультатною.

Трамп: "Я би хотів зустрітися з путіним та Зеленським, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде"

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести тристоронню зустріч із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленський, але, за його словами, багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Про це він заявив в Овальному кабінеті 22 серпня, передає УНН.

Деталі

"Для танго потрібно двоє. Ви розумієте, я хотів зустрітися з ними двома, я міг бути на зустрічі, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Можливо, це правда, а може і ні. Але ми побачимо, а тим часом люди продовжують гинути. Але я вирішив сім з них (воєн - ред.), де вони воювали 31, 35 і 37 років. У нас було три, які тривали більше 30 років. І ми вирішили одну, яка могла б стати ядерною війною. Війна з Індією та Пакистаном. Я готувався до ядерної війни. Я вирішив їх усі. А цю, я думав, ми вже вирішили, але вона складніша. Там багато гніву, багато ненависті. Там неймовірно багато ненависті. Але подивимося, що буде. Думаю, за два тижні ми дізнаємося, яким шляхом я піду. Бо я піду тим чи іншим шляхом", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів.

Павло Башинський

