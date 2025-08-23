$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 1686 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 3214 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 5398 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 3922 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 25802 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28061 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 21874 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24636 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24285 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13583 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Меню
путін знає, що провокує Трампа, але йому байдуже - Telegraph

Київ • УНН

 • 10 перегляди

путін свідомо провокує Трампа, розраховуючи на його відмову від переговорів. Аналітик Ребека Коффлер розкриває тактику кремля.

путін знає, що провокує Трампа, але йому байдуже - Telegraph

російський диктатор володимир путін розуміє, що провокує президента США Дональда Трампа. Найнебезпечніше те, що йому байдуже. путін, імовірно розраховує, що Трамп відмовиться від переговорів або здасться та погодиться на всі його вимоги. Про це йдеться в статті стратегічного аналітика військової розвідки Ребеки Коффлер для The Telegraph, пише УНН.

Деталі

У четвер президент США Дональд Трамп, як вказано, схоже, висловив завуальовану погрозу володимиру путіну. "Цікаві часи попереду!!!" – написав він у дописі Truth Social, зазначивши, що "дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну загарбника".

"Чи заохочував він українців до нападу на російську землю? Це, безумовно, здається можливим", - прокоментувала Коффлер допис Трампа.

У статті Telegraph зазначається, що Трамп має вагомі підстави знову гніватися на путіна, на тлі того, як його нещодавній дипломатичний бліцкриг - прийом російського лідера на Алясці, - після якого послідували переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами у Вашингтоні, не призвів до жодної поступки з боку москви щодо мирної угоди з Україною.

Аналітик вказує, що оскільки переговори фактично зірвалися, оскільки кремль відхилив усі пропозиції від США, Європи та України – особисту зустріч путіна та Зеленського, гарантії безпеки НАТО для України – російський лідер повинен усвідомити, що настане момент, коли Трампу доведеться затягнути йому гайки.

"Зрештою, Дональд не з тих, хто хоче виглядати невдахою", - вважає аналітик.

кремль виправдовує зрив зустрічі путіна із Зеленським "нелегітимністю" Президента України - ISW23.08.25, 08:17 • 1792 перегляди

На думку аналітика Коффлер, путін, найімовірніше, врахував це у своїх розрахунках.

"Він знає, що випробовує терпіння Трампа. Тож який план дій у російського лідера?" - пише Коффлер.

Як американський аналітик розвідки, який спеціалізується на росії, Коффлер оцінює, що ймовірна мета путіна - утримати Трампа в грі, зробити його щасливим (або принаймні не розлюченим) якомога довше, щоб відтермінувати негативні наслідки (такі як вторинні санкції), поки він продовжує виснажливу воєнну стратегію, спрямовану на те, щоб змусити Україну капітулювати.

"А щоб керувати Трампом, путін, який провів свою кар'єру в КДБ, вербуючи та керуючи шпигунськими мережами в Німеччині, цілком може покладатися на поєднання майстерності роботи з розвідувальними активами, філософії дзюдо та концепції психологічної війни часів холодної війни", - пише Коффлер.

Вона вказує, що взаємодія Трампа і путіна відбувалася за схемою "вгору-вниз": конструктивні дзвінки та дружні розмови між ними, потім висловлювання впевненості Трампа в тому, що мир вже не за горами, потім безперервні ракетні удари росії по Україні, а потім гнівні пости та ультиматуми Трампа в соціальних мережах.

Аналітик підкреслює, що навіть визнавши в липні, що "путін жбурляє на нашу адресу багато нісенітниці", який "завжди дуже люб'язний, але це виявляється безглуздим", Трамп надав путіну можливість провести саміт на Алясці, сподіваючись укласти угоду.

путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД22.08.25, 09:29 • 8096 переглядiв

"Лестощі – це один із прийомів, які використовують такі агенти-розвідники, як путін, щоб апелювати до пихатості своїх потенційних агентів. путін ніколи не висловлювався негативно про Трампа. Натомість він схильний хвалити політичну проникливість та особистість Трампа, описуючи його як "розумного", "досвідченого", "талановитого", "кмітливого" та "прагматичного". У січні путін заявив, що у них із Трампом "завжди були ділові, прагматичні, але також довірливі відносини", - розовіла аналітик Коффлер.

Вона зауважила, що путіну вдалося використати у своїх інтересах схильність Трампа до позитивного мислення, його очевидну мету - здобуття Нобелівської премії та його співчуття росіянам та українцям, які гинуть на полі бою.

"Щоб виграти час, путін цілком міг також намагатися вплинути на Трампа, використовуючи техніку, відому як "рефлексивний контроль", концепцію, розроблену для маніпулювання сприйняттям реальності опонентом. Розроблена в 1960-х роках радянським математиком і психологом Володимиром Лефевром, концепція рефлексивного контролю досі викладається в російському генеральному штабі та розвідувальних службах", - написала Коффлер.

Аналітик зазначила, що хоч Трамп, на її думку, розумний, він може бути чудовою мішенню для цієї техніки через свою упередженість, що немає нічого, що він не міг би вирішити, використовуючи своє "мистецтво угоди", та через своє уявне припущення, що логіка путіна така ж, як і логіка американця (груба помилка, якої дотримуються західні люди). путін підлаштовує свої дії та слова під виглядом зацікавленості в угоді та переконливості для Трампа. Насправді путін погодиться на угоду лише на своїх умовах, зазначає аналітик.

На думку Коффлер, щоб перехитрити Трампа, путін також може використовувати свій досвід у дзюдо, японському бойовому мистецтві, яке більше спирається на психічне та фізичне маніпулювання суперником, ніж на грубу силу. Маючи чорний пояс з дзюдо, путін використовує принципи дзюдо в усіх аспектах свого життя, включаючи державне управління.

"Дзюдо - це не просто спорт… це філософія", - написав путін у своїй книзі "Від першої особи", додавши, що дзюдо - це "повага до… вашого суперника. Воно не для слабаків".

Трамп заявив, що може запросити путіна на ЧС-2026 у США, "залежно від того, як розвиватимуться події"22.08.25, 22:09 • 3668 переглядiв

Коффлер зазначила, що путін, ніколи не суперечивши Трампу безпосередньо і чергуючи дружні контакти з бомбардуваннями України, схоже, зумів вивести Трампа з себе. Коли Трамп назвав путіна "абсолютно божевільним" після нещодавньої масованої російської повітряної атаки, кремль пояснив розчарування Трампа "емоційним навантаженням", імовірно, намагаючись продемонструвати психологічну стійкість та перевагу путіна.

"Усі три елементи стратегії путіна – дзюдо, рефлексивний контроль та управління активами – зосереджені на глибокому розумінні опонента та підготовці, чого, схоже, бракує команді Трампа. На саміті на Алясці Трамп мав потужну команду, але, схоже, не було жодної людини, яка б досконало розуміла менталітет путіна та російський підхід до ведення війни", - вважає аналітик.

Натомість, за словами аналітика, путін привів із собою трьох досвідчених оперативників, не враховуючи перекладача – міністра закордонних справ сергія лаврова, помічника президента юрія ушакова та генерального директора російського фонду прямих інвестицій кирила дмитрієва. Усі вони володіють англійською мовою майже на рівні рідної (без акценту) та досконало розуміють американську політику та її вразливості. Сам путін володіє англійською на робочому рівні, здатний виправляти перекладачів у дипломатичних колах і мав короткі спілкування з Трампом без перекладу.

Аналітик зазначила, що путін майже напевно почув завуальовану погрозу Трампа у четвер і, імовірно, заздалегідь спланував свій наступний крок. Щоб продовжити гру, він може звільнити деяких українських дітей у відповідь на лист першої леді США Меланії Трамп. Або ж він може знайти іншу тактику затягування, вказала аналітик.

путін, імовірно, прагне виснажити Трампа. Дійсно, попри ультиматуми, росія поки що не отримала жодного удару від Трампа. Ймовірна мета путіна - щоб Трамп відмовився від переговорів або здався та погодився на всі його вимоги. Трампу, звісно, ​​не обов'язково грати у гру путіна. Він міг би скористатися своєю таємною зброєю - здатністю обрушувати російську економіку - і викрити кремль у блефі. Але це залежить від того, як добре команда Трампа підготувалася

- зазначила Коффлер.

Трамп: "Я би хотів зустрітися з путіним та Зеленським, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде" 22.08.25, 21:38 • 3712 переглядiв

Довідково

Автор статті Ребека Коффлер - стратегічний аналітик військової розвідки, раніше працювала в розвідувальному управлінні Міністерства оборони США.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дейлі телеграф
Truth Social
Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна