кремль виправдовує зрив зустрічі путіна із Зеленським "нелегітимністю" Президента України - ISW

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 22139 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 25528 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 19853 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 22564 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 22849 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13149 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 23051 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 20052 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13720 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14719 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.5м/с
83%
744мм
Популярнi новини
"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу PhotoVideo22 серпня, 19:53 • 7166 перегляди
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту22 серпня, 20:36 • 10117 перегляди
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 7982 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів01:21 • 9824 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 4370 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 17257 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 22140 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 22565 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 22850 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 23051 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Європа
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 19850 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13098 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 15419 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 18412 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26278 перегляди
Актуальне
Футбол
Лікарські засоби
Нафта
МіГ-29
Друга світова війна

кремль виправдовує зрив зустрічі путіна із Зеленським "нелегітимністю" Президента України - ISW

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Аналітики ISW вказують, що кремль намагається виправдати зрив зустрічі путіна із Зеленським, посилаючись на нібито нелегітимність українського Президента. російські чиновники, включаючи лаврова, ставлять під сумнів право Зеленського підписувати будь-які мирні угоди.

кремль виправдовує зрив зустрічі путіна із Зеленським "нелегітимністю" Президента України - ISW

У кремлі намагаються виправдати зрив зустрічі російського диктатора путіна з Володимиром Зеленським нібито нелегітимністю Президента України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що глава мзс рф сергій лавров напередодні під час інтерв'ю NBC запитав ведучого, як росія може зустрічатися з особою, яка "видає себе за лідера", натякаючи, що Зеленський є нелегітимним главою держави. Раніше він поставив під сумнів легітимність українських чиновників та їхнє право підписувати мирну угоду з росією.

Інші російські чиновники, включаючи першого заступника голови комітету державної думи з міжнародних справ олексія чепу, заступника голови комітету державної думи з міжнародних справ андрія клімова та першого заступника голови комітету державної думи з питань оборони олексія журавльова, також відкинули легітимність Зеленського та поставили під сумнів законність будь-якої мирної угоди, яку Зеленський підпише

- зазначають в ISW.

Там нагадують, що російські чиновники неодноразово заперечували та підривали легітимність президентства Зеленського, постійно намагаючись виправдати війну росії проти України, зобразити Зеленського як "фальшивого актора в мирних переговорах" та заперечувати постійну відмову росії брати участь у переговорах.

"Заяви лаврова та інших російських чиновників про нелегітимність Зеленського також створюють інформаційні умови для росії, щоб вона могла відкинути законність будь-якої мирної угоди, яку може підписати, та виправдати відмову росії від такої угоди в майбутньому", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.

Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський22.08.25, 16:35 • 5900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Володимир Зеленський
Україна