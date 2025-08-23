кремль виправдовує зрив зустрічі путіна із Зеленським "нелегітимністю" Президента України - ISW
Аналітики ISW вказують, що кремль намагається виправдати зрив зустрічі путіна із Зеленським, посилаючись на нібито нелегітимність українського Президента. російські чиновники, включаючи лаврова, ставлять під сумнів право Зеленського підписувати будь-які мирні угоди.
У кремлі намагаються виправдати зрив зустрічі російського диктатора путіна з Володимиром Зеленським нібито нелегітимністю Президента України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що глава мзс рф сергій лавров напередодні під час інтерв'ю NBC запитав ведучого, як росія може зустрічатися з особою, яка "видає себе за лідера", натякаючи, що Зеленський є нелегітимним главою держави. Раніше він поставив під сумнів легітимність українських чиновників та їхнє право підписувати мирну угоду з росією.
Інші російські чиновники, включаючи першого заступника голови комітету державної думи з міжнародних справ олексія чепу, заступника голови комітету державної думи з міжнародних справ андрія клімова та першого заступника голови комітету державної думи з питань оборони олексія журавльова, також відкинули легітимність Зеленського та поставили під сумнів законність будь-якої мирної угоди, яку Зеленський підпише
Там нагадують, що російські чиновники неодноразово заперечували та підривали легітимність президентства Зеленського, постійно намагаючись виправдати війну росії проти України, зобразити Зеленського як "фальшивого актора в мирних переговорах" та заперечувати постійну відмову росії брати участь у переговорах.
"Заяви лаврова та інших російських чиновників про нелегітимність Зеленського також створюють інформаційні умови для росії, щоб вона могла відкинути законність будь-якої мирної угоди, яку може підписати, та виправдати відмову росії від такої угоди в майбутньому", - резюмують аналітики.
Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.
