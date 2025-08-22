Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив про готовність до двосторонньої зустрічі з росією, але вважає за краще провести тристоронню зустріч за участю президента США Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що Україна не висуватиме умов, які можуть стати перешкодою для миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що України голова до двосторонньої зустрічі з росією. При цьому він висловив думку, що краще було б одразу провести тристоронню зустріч за участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це йшлось під час спільного брифінгу Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, повідомляє УНН.
Деталі
У мене була довга розмова з президентом Трампом. В нас було досягнуто загального розуміння, як може іти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з "рускімі", ми домовлялися з президентом Трампом
Він також наголосив, що спершу йшлося про тристоронню зустріч, але потім Трамп пристав на пропозицію росіян спершу провести двосторонню зустріч.
Ми говорили про тристоронню зустріч. Потім в президента Трампа була зустріч з "руской" стороной і він сказав: "Давайте спершу зробимо двосторонній трек". Він сказав, що це пропозиція "рускіх" зробити двосторонній трек, а потім тристоронній
Глава держави наголосив, що не хоче, щоб Україна висувала вимоги, які потім будуть використовуватись як перепони до миру.
Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Якщо президент Трамп хоче двосторонній трек, а потім тристоронній - ми готові. Давайте говорити про дату і місце
Доповнення
Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.
Також Зеленський окреслив вимоги до майбутньої архітектури безпеки України, що включають гарантії на кшталт статті 5 НАТО та системне фінансування армії. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.