Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський

Ексклюзив
13:07 • 2384 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 4098 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 11634 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 13858 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10908 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 12112 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
22 серпня, 07:36 • 10810 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13129 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22364 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 45208 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 11854 перегляди
Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети22 серпня, 04:29 • 4108 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 5826 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 12826 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 8526 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Хмельницька область
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 546 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 2776 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 8536 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 22261 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 92519 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Лікарські засоби
The New York Times
TikTok

Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент України заявив про готовність до двосторонньої зустрічі з росією, але вважає за краще провести тристоронню зустріч за участю президента США Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що Україна не висуватиме умов, які можуть стати перешкодою для миру.

Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що України голова до двосторонньої зустрічі з росією. При цьому він висловив думку, що краще було б одразу провести тристоронню зустріч за участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це йшлось під час спільного брифінгу Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, повідомляє УНН.

Деталі

У мене була довга розмова з президентом Трампом. В нас було досягнуто загального розуміння, як може іти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з "рускімі", ми домовлялися з президентом Трампом

 - повідомив Зеленський.

Він також наголосив, що спершу йшлося про тристоронню зустріч, але потім Трамп пристав на пропозицію росіян спершу провести двосторонню зустріч.

Ми говорили про тристоронню зустріч. Потім в президента Трампа була зустріч з "руской" стороной і він сказав: "Давайте спершу зробимо двосторонній трек". Він сказав, що це пропозиція "рускіх" зробити двосторонній трек, а потім тристоронній

- наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що не хоче, щоб Україна висувала вимоги, які потім будуть використовуватись як перепони до миру.

Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Якщо президент Трамп хоче двосторонній трек, а потім тристоронній - ми готові. Давайте говорити про дату і місце

- підкреслив Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.

Також Зеленський окреслив вимоги до майбутньої архітектури безпеки України, що включають гарантії на кшталт статті 5 НАТО та системне фінансування армії. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна