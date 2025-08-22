Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що України голова до двосторонньої зустрічі з росією. При цьому він висловив думку, що краще було б одразу провести тристоронню зустріч за участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це йшлось під час спільного брифінгу Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, повідомляє УНН.

У мене була довга розмова з президентом Трампом. В нас було досягнуто загального розуміння, як може іти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з "рускімі", ми домовлялися з президентом Трампом