Украина предпочитает трехстороннюю встречу, но готова к двустороннему треку - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к двусторонней встрече с россией. При этом он выразил мнение, что лучше было бы сразу провести трехстороннюю встречу с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом шла речь во время совместного брифинга Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сообщает УНН.

Детали

У меня был долгий разговор с президентом Трампом. У нас было достигнуто общее понимание, как может идти дипломатическое направление. У нас нет никаких договоренностей с "русскими", мы договаривались с президентом Трампом - сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что сначала речь шла о трехсторонней встрече, но потом Трамп принял предложение россиян сначала провести двустороннюю встречу.

Мы говорили о трехсторонней встрече. Потом у президента Трампа была встреча с "русской" стороной и он сказал: "Давайте сначала сделаем двусторонний трек". Он сказал, что это предложение "русских" сделать двусторонний трек, а потом трехсторонний - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не хочет, чтобы Украина выдвигала требования, которые потом будут использоваться как преграды к миру.

Я не хочу, чтобы мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны. Если президент Трамп хочет двусторонний трек, а потом трехсторонний - мы готовы. Давайте говорить о дате и месте - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа рф от дипломатии необходимы мощные санкции.

Также Зеленский очертил требования к будущей архитектуре безопасности Украины, включающие гарантии вроде статьи 5 НАТО и системное финансирование армии. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.