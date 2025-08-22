Зеленський: росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було

$41.220.16
Ексклюзив
12:16 • 1848 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 9626 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 12053 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10093 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11583 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10453 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12974 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22215 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 44356 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37784 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Популярнi новини
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 18074 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 10928 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 4138 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11897 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 5818 перегляди
Публікації
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 9628 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 12054 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 44356 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 15605 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 50434 перегляди
УНН Lite
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 1656 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 5866 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 21713 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 90997 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 84041 перегляди
Зеленський: росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови РФ від дипломатії необхідні потужні санкції.

Зеленський: росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва робить усе, аби зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни, тоді як Україна відкрита до продуктивних перемовин. Він наголосив, що якщо росія відмовиться від дипломатичного шляху вирішення війни, потрібні потужні санкційні пакети. Про це Глава держави сказав на спільній пресконференції із Генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно

- сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що сподівається що міжнародні партнери зможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Утім, якщо цього зробити не вийде, Зеленський наголосив, що буде необхідно застосовувати сильні санкційні обмеження щодо рф.

Треба примушувати їх до дипломатії. Потрібні дійсно сильні санкції. Якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні пакети санкцій від партнерів. Потрібно робити все, аби росія не могла і далі ховатися від зустрічі

- додав він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що голова мзс рф сергій лавров заявив про готовність путіна зустрітися із Зеленським, але "за наявності детального порядку денного". 

Альона Уткіна

