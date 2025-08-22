Зеленський: росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови РФ від дипломатії необхідні потужні санкції.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва робить усе, аби зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни, тоді як Україна відкрита до продуктивних перемовин. Він наголосив, що якщо росія відмовиться від дипломатичного шляху вирішення війни, потрібні потужні санкційні пакети. Про це Глава держави сказав на спільній пресконференції із Генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно
Президент підкреслив, що сподівається що міжнародні партнери зможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Утім, якщо цього зробити не вийде, Зеленський наголосив, що буде необхідно застосовувати сильні санкційні обмеження щодо рф.
Треба примушувати їх до дипломатії. Потрібні дійсно сильні санкції. Якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні пакети санкцій від партнерів. Потрібно робити все, аби росія не могла і далі ховатися від зустрічі
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що голова мзс рф сергій лавров заявив про готовність путіна зустрітися із Зеленським, але "за наявності детального порядку денного".