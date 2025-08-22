лавров: "путін готовий зустрітися з Зеленським, але за наявності детального порядку денного"
Київ • УНН
Голова мзс рф сергій лавров заявив про готовність російського диктатора володимира путіна зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським за наявності "детального порядку денного". Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
За словами очільника російського мзс, наразі цей "порядок денний" не готовий. Також лавров знову "висловив сумнів" у тому, що Зеленський законним є президентом України.
Є кілька принципових пунктів, які, на думку Вашингтона, повинні бути прийняті, включаючи відсутність членства України в НАТО та обговорення територіальних питань. І Зеленський сказав "ні" на все. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка вдає, що вона - лідер?
Нагадаємо
Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".
Також УНН повідомляв, що заява лаврова про можливих гарантів безпеки для України зірвала переговори москви з Вашингтоном.