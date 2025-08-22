$41.220.16
Ексклюзив
12:16 • 530 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 6972 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 10707 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 8914 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11019 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10128 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12720 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22029 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 43767 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37657 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
лавров: "путін готовий зустрітися з Зеленським, але за наявності детального порядку денного"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Голова МЗС рф сергій лавров заявив про готовність путіна зустрітися із Зеленським "за наявності детального порядку денного". лавров висловив сумнів у легітимності Зеленського як президента України.

лавров: "путін готовий зустрітися з Зеленським, але за наявності детального порядку денного"

Голова мзс рф сергій лавров заявив про готовність російського диктатора володимира путіна зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським за наявності "детального порядку денного". Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

За словами очільника російського мзс, наразі цей "порядок денний" не готовий. Також лавров знову "висловив сумнів" у тому, що Зеленський законним є президентом України.

Є кілька принципових пунктів, які, на думку Вашингтона, повинні бути прийняті, включаючи відсутність членства України в НАТО та обговорення територіальних питань. І Зеленський сказав "ні" на все. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка вдає, що вона - лідер?

 - заявив лавров.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".

Також УНН повідомляв, що заява лаврова про можливих гарантів безпеки для України зірвала переговори москви з Вашингтоном.

Євген Устименко

