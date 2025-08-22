лавров: "путин готов встретиться с Зеленским, но при наличии детальной повестки дня"
Киев • УНН
Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности путина встретиться с Зеленским "при наличии детальной повестки дня". лавров выразил сомнение в легитимности Зеленского как президента Украины.
Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности российского диктатора владимира путина встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским при наличии "детальной повестки дня". Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
По словам главы российского мид, сейчас эта "повестка дня" не готова. Также лавров снова "выразил сомнение" в том, что Зеленский является законным президентом Украины.
Есть несколько принципиальных пунктов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отсутствие членства Украины в НАТО и обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский сказал "нет" на все. Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется, что он - лидер?
Напомним
На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопрос безопасности решать без российской федерации "не получится", а диалог без участия рф является "утопией и путем в никуда".
Также УНН сообщал, что заявление лаврова о возможных гарантах безопасности для Украины сорвало переговоры москвы с Вашингтоном.