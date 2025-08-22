Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности российского диктатора владимира путина встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским при наличии "детальной повестки дня". Об этом сообщает BBC, передает УНН.

По словам главы российского мид, сейчас эта "повестка дня" не готова. Также лавров снова "выразил сомнение" в том, что Зеленский является законным президентом Украины.

Есть несколько принципиальных пунктов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отсутствие членства Украины в НАТО и обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский сказал "нет" на все. Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется, что он - лидер?