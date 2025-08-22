лавров: "путин готов встретиться с Зеленским, но при наличии детальной повестки дня"

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
12:16 • 554 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 7008 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 10726 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 8930 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11027 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10133 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12725 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22030 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 43776 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37659 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
75%
741мм
Популярные новости
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 20353 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 17404 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 10327 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11254 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 4390 просмотра
публикации
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 7008 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 10726 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 43776 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15196 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 49934 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1076 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 4458 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21340 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 89435 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 82595 просмотра
Актуальное
Лекарственные средства
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Криптовалюта
COVID-19

лавров: "путин готов встретиться с Зеленским, но при наличии детальной повестки дня"

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности путина встретиться с Зеленским "при наличии детальной повестки дня". лавров выразил сомнение в легитимности Зеленского как президента Украины.

лавров: "путин готов встретиться с Зеленским, но при наличии детальной повестки дня"

Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности российского диктатора владимира путина встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским при наличии "детальной повестки дня". Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

По словам главы российского мид, сейчас эта "повестка дня" не готова. Также лавров снова "выразил сомнение" в том, что Зеленский является законным президентом Украины.

Есть несколько принципиальных пунктов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отсутствие членства Украины в НАТО и обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский сказал "нет" на все. Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется, что он - лидер?

 - заявил Лавров.

Напомним

На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопрос безопасности решать без российской федерации "не получится", а диалог без участия рф является "утопией и путем в никуда".

Также УНН сообщал, что заявление лаврова о возможных гарантах безопасности для Украины сорвало переговоры москвы с Вашингтоном.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Bloomberg News
НАТО
Вашингтон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина