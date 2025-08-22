Зеленский: россияне делают все, чтобы встречи не было

$41.220.16
Эксклюзив
12:16 • 1936 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 9902 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 12181 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 10158 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11637 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10484 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 13001 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22237 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 44422 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37795 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Популярные новости
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 18074 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 10928 просмотра
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 4138 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11897 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5818 просмотра
публикации
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 9890 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 12177 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 44421 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15651 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 50487 просмотра
УНН Lite
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1712 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 6020 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21742 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 91083 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 84128 просмотра
Зеленский: россияне делают все, чтобы встречи не было

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа рф от дипломатии необходимы мощные санкции.

Зеленский: россияне делают все, чтобы встречи не было

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва делает все, чтобы сорвать дипломатические встречи по прекращению войны, тогда как Украина открыта к продуктивным переговорам. Он подчеркнул, что если россия откажется от дипломатического пути решения войны, нужны мощные санкционные пакеты. Об этом Глава государства сказал на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, передает корреспондент УНН.

Видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было. Украина, в отличие от россии, не боится каких-либо встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что надеется, что международные партнеры смогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны. Впрочем, если этого сделать не получится, Зеленский подчеркнул, что будет необходимо применять сильные санкционные ограничения в отношении рф.

Надо принуждать их к дипломатии. Нужны действительно сильные санкции. Если они не согласятся на дипломатическое разрешение этой войны. Если они не захотят заканчивать войну, мы очень рассчитываем на сильные пакеты санкций от партнеров. Нужно делать все, чтобы россия не могла и дальше прятаться от встречи

- добавил он.

Ранее УНН писал, что глава мид рф сергей лавров заявил о готовности путина встретиться с Зеленским, но "при наличии детальной повестки дня".

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Украина