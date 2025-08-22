Зеленский: россияне делают все, чтобы встречи не было

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва делает все, чтобы сорвать дипломатические встречи по прекращению войны, тогда как Украина открыта к продуктивным переговорам. Он подчеркнул, что если россия откажется от дипломатического пути решения войны, нужны мощные санкционные пакеты. Об этом Глава государства сказал на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, передает корреспондент УНН.

Видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было. Украина, в отличие от россии, не боится каких-либо встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что надеется, что международные партнеры смогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны. Впрочем, если этого сделать не получится, Зеленский подчеркнул, что будет необходимо применять сильные санкционные ограничения в отношении рф.

Надо принуждать их к дипломатии. Нужны действительно сильные санкции. Если они не согласятся на дипломатическое разрешение этой войны. Если они не захотят заканчивать войну, мы очень рассчитываем на сильные пакеты санкций от партнеров. Нужно делать все, чтобы россия не могла и дальше прятаться от встречи - добавил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что глава мид рф сергей лавров заявил о готовности путина встретиться с Зеленским, но "при наличии детальной повестки дня".