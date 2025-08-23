Кремль оправдывает срыв встречи Путина с Зеленским «нелегитимностью» Президента Украины – ISW
Киев
Аналитики ISW указывают, что Кремль пытается оправдать срыв встречи Путина с Зеленским, ссылаясь на якобы нелегитимность украинского Президента. Российские чиновники, включая Лаврова, ставят под сомнение право Зеленского подписывать какие-либо мирные соглашения.
В Кремле пытаются оправдать срыв встречи российского диктатора Путина с Владимиром Зеленским якобы нелегитимностью Президента Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики указывают, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне во время интервью NBC спросил ведущего, как Россия может встречаться с лицом, которое "выдает себя за лидера", намекая, что Зеленский является нелегитимным главой государства. Ранее он поставил под сомнение легитимность украинских чиновников и их право подписывать мирное соглашение с Россией.
Другие российские чиновники, включая первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексея Чепу, заместителя председателя комитета Государственной Думы по международным делам Андрея Климова и первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по вопросам обороны Алексея Журавлева, также отвергли легитимность Зеленского и поставили под сомнение законность любого мирного соглашения, которое Зеленский подпишет
Там напоминают, что российские чиновники неоднократно отрицали и подрывали легитимность президентства Зеленского, постоянно пытаясь оправдать войну России против Украины, изобразить Зеленского как "фальшивого актера в мирных переговорах" и отрицать постоянный отказ России участвовать в переговорах.
"Заявления Лаврова и других российских чиновников о нелегитимности Зеленского также создают информационные условия для России, чтобы она могла отвергнуть законность любого мирного соглашения, которое может подписать, и оправдать отказ России от такого соглашения в будущем", - резюмируют аналитики.
Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа РФ от дипломатии необходимы мощные санкции.
