Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
22 августа, 09:34
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Кремль оправдывает срыв встречи Путина с Зеленским «нелегитимностью» Президента Украины – ISW

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Аналитики ISW указывают, что Кремль пытается оправдать срыв встречи Путина с Зеленским, ссылаясь на якобы нелегитимность украинского Президента. Российские чиновники, включая Лаврова, ставят под сомнение право Зеленского подписывать какие-либо мирные соглашения.

Кремль оправдывает срыв встречи Путина с Зеленским «нелегитимностью» Президента Украины – ISW

В Кремле пытаются оправдать срыв встречи российского диктатора Путина с Владимиром Зеленским якобы нелегитимностью Президента Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне во время интервью NBC спросил ведущего, как Россия может встречаться с лицом, которое "выдает себя за лидера", намекая, что Зеленский является нелегитимным главой государства. Ранее он поставил под сомнение легитимность украинских чиновников и их право подписывать мирное соглашение с Россией.

Другие российские чиновники, включая первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексея Чепу, заместителя председателя комитета Государственной Думы по международным делам Андрея Климова и первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по вопросам обороны Алексея Журавлева, также отвергли легитимность Зеленского и поставили под сомнение законность любого мирного соглашения, которое Зеленский подпишет

- отмечают в ISW.

Там напоминают, что российские чиновники неоднократно отрицали и подрывали легитимность президентства Зеленского, постоянно пытаясь оправдать войну России против Украины, изобразить Зеленского как "фальшивого актера в мирных переговорах" и отрицать постоянный отказ России участвовать в переговорах.

"Заявления Лаврова и других российских чиновников о нелегитимности Зеленского также создают информационные условия для России, чтобы она могла отвергнуть законность любого мирного соглашения, которое может подписать, и оправдать отказ России от такого соглашения в будущем", - резюмируют аналитики.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа РФ от дипломатии необходимы мощные санкции.

Украина предпочитает трехстороннюю встречу, но готова к двустороннему треку - Зеленский22.08.25, 16:35 • 5898 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Владимир Путин
Институт изучения войны
Владимир Зеленский
Украина