Военные объекты рф в брянске были обесточены после пожара на подстанции: ГУР показало кадры

В брянске в рф горела подстанция - обесточены военные объекты агрессора, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины во вторник, показав кадры с места, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 16 апреля 2024 года в российском брянске обесточены сразу несколько военных и промышленных объектов", - указали в ГУР в Telegram.

По данным разведки, "в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт" без электропитания, в частности, остались:

военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

"Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - подчеркнули в ГУР.

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