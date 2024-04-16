СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник

СБУ поразила РЛС дальнего действия в брянской области рф, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины, сообщил УНН источник в спецслужбе.

Детали

По данным собеседника агентства, на этот раз у россиян стало меньше на один модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атакующие КАБами украинское приграничье.

По данным собеседника, РЛС стоимостью 100 млн долл. была поражена семью дронами-камикадзе самолетного типа. Источники Службы безопасности подтвердили, что комплекс "Небо-У" больше не работает и, "вероятно, превратился в дуршлаг".

Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке, отметил источник.

Как указал собеседник, это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожили. Первый был в белгородской области рф. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.

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