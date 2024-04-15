Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км

Модернизированный надводный дрон Sea Baby может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров. Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает УНН.

Детали

Нынешний дрон Sea Baby отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками, а также способен доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 километров... Это означает, что СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По словам Дехтяренко, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ: западные беспилотники были большие, однако неманевренные, их легко могли обнаруживать "вражеские РЛС".

Сегодня дрон стоимостью в 8,5 млн грн уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Дехтяренко напомнил, что Sea Baby уже поразили 11 российских кораблей и Керченский мост.

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