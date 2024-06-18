Из-за атак хуситов на гражданские танкеры в Красном море растут расходы судоходных компаний. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

В докладе сообщается, что нападения хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе затронули по меньшей мере 29 компаний из 65 стран, что привело к увеличению их расходов. Компаниям приходится оплачивать повышенные страховые премии и нести дополнительные расходы на персонал из-за постоянных атак йеменских хуситов на международное судоходство.

По состоянию на середину февраля страховые премии за транзит по Красному морю выросли до 0,7-1,0% от общей стоимости судна, хотя до декабря 2023 года они не превышали 0,1% - говорится в докладе управления.

В докладе также отмечается, что компании, которые продолжают осуществлять транзит через этот регион, сталкиваются с увеличенными расходами на дополнительное страхование "военных рисков" и выплаты членам экипажа.

В результате, по оценкам управления, контейнерные перевозки через Красное море, на которые обычно приходилось до 15% всей международной морской торговли, сократились на 90% с декабря 2023 года до середины февраля 2024 года.

Судоходные компании, стремящиеся избежать Красного моря, также отмечают рост расходов: плавание вокруг Африки обходится дороже примерно на 1 миллион долларов.

Напомним

В июне в Аденском заливе хуситы нанесли удар двумя противокорабельными крылатыми ракетами по кораблю "Вербена", принадлежащему Украине. Во время удара был ранен гражданский моряк, который был эвакуирован американским военным кораблем.

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