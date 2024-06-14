Хусити атакували в Аденській затоці судно Verbena, яке належить Україні: поранено моряка
Київ • УНН
Хусити завдали удару двома протикорабельними крилатими ракетами по кораблю "Вербена", що належить Україні, в Аденській затоці, поранивши цивільного моряка, який був евакуйований американським військовим кораблем.
Хусити завдали удару по судну "Verbena", яке належить Україні та управляється Польщею, в Аденській затоці, військовий корабель США "Philippine Sea" евакуював пораненого моряка, повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США 13 червня, пише УНН.
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"(13 червня - ред.) хусити, підтримувані Іраном, запустили дві протикорабельні крилаті ракети (ASCM) в Аденську затоку. Обидві ракети потрапили в судно "Verbena", яке належить Україні та управляється Польщею балкерне судно під прапором Палау. Нещодавно судно "Verbena" пришвартовувалося у Малайзії та прямувало до Італії з дерев'яними будівельними матеріалами", - ідеться у повідомленні командування у X.
Судно "Verbena", як зазначається, повідомило про пошкодження та подальші пожежі на борту.
"Під час нападу було тяжко поранено одного цивільного моряка. Літак військового корабля США "Philippine Sea" (CG 58) евакуював пораненого моряка на військовий корабель партнера, що знаходиться поблизу, для надання медичної допомоги", - зазначили у командуванні.
Хусити заявили про ще один удар по американському атомному авіаносці02.06.24, 04:13 • 102768 переглядiв