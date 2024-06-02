Хусити заявили про ще один удар по американському атомному авіаносці
Київ • УНН
Хусити стверджували, що провели шість операцій проти американського атомного авіаносця "Дуайт Ейзенхауер", американського есмінця і трьох комерційних суден в Червоному морі та Індійському океані.
Представник збройних сил єменських хуситів Яхья Саріа заявив, що рух провів шість операцій у Червоному морі та Індійському океані. Вони були спрямовані проти атомного авіаносця США Dwight Eisenhower, американського есмінця та трьох комерційних судів. Це вже друга заява хуситів про удари по авіаносці, Al Masirah, передає УНН.
Деталі
Dwight Eisenhower - атомний авіаносець типу "Німіц". Він названий на честь 34-го президента США, введений в експлуатацію у 1977 році. З початку січня 2024 знаходиться в акваторії Червоного моря.
Авіаносцем, як стверджується, випустили кілька ракет і безпілотників, за есмінцем — кілька безпілотників, передає телеканал Al Masirah повідомлення хуситів. Атакам зазнали комерційні суди Maina, Aloraiq та Abliani. Хусити стверджують, що операції досягли своєї мети.
30 травня військово-повітряні сили США та Великобританії завдали ударів по позиціях єменських хуситів. "Ансар Аллах" заявило про щонайменше 16 загиблих та 42 поранених. Наступного дня хусіти атакували американський авіаносець.
Напади єменських хуситів у Червоному морі, Аденській затоці та Баб-ель-Мандебській протоці відбуваються з листопада 2023 року. Вони атакують судна та кораблі, пов'язані зі США, Великобританією та Ізраїлем. У такий спосіб хусити підтримують палестинський рух "Хамас" у війні з Ізраїлем. США і Великобританія з початку 2024 року завдають ударів у відповідь по території Ємену.
Хусити атакували ракетою танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту в Китай 19.05.24, 13:26 • 31502 перегляди