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Хусити атакували ракетою танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту в Китай

Хусити атакували ракетою танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту в Китай

Київ • УНН

 • 31503 перегляди

Хусити атакували протикорабельною ракетою танкер, який віз нафту з новоросйіська до Китаю. Удар спричинив затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок, але екіпаж зміг відновити управління кораблем і продовжити рух.

Хусити, які отримують підтримку від Ірану, вразили атакували нафтовий танкер під прапором Панами біля узбережжя Червоного моря Ємену. За повідомленням американських військових, екіпажу вдалося відновити живлення та утримати курс судна. Пише УНН з посиланням на Reuters.

За інформацією Центрального командування США (CENTCOM), атакований корабель не повідомив про жертви. Цей напад став черговим із серії атак хуситів протягом останніх місяців на судна у Червоному морі та Аденській затоці.

Хусити контролюють більшість ключових населених пунктів Ємену у ході громадянської війни, водночас триває війна Ізраїлю в Газі. Хусити випустили протикорабельну ракету по нафтовому танкеру M/T Wind, що плив під прапором Панами та належав Греції, близько першої години ночі за місцевим часом, що призвело до затоплення, яке тимчасово вивело з ладу рушійну та кермову системи судна.

Судно, що входить до морської коаліції під проводом США, швидко відреагувало на інцидент, але екіпажу вдалося самостійно відновити електропостачання та керування, тож зовнішня допомога не була потрібна. Корабель продовжив рух за своїм курсом.

Ця тривала зловмисна та безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці

– заявив CENTCOM.

Британська охоронна компанія Ambrey повідомила, що інцидент стався близько 10 морських миль на південний захід від єменського портового міста Мокха на Червоному морі, де ракетний удар викликав пожежу в відсіку рульового приводу.

Танкер завантажував нафту в російському чорноморському порту Новоросійськ на терміналі Шесхаріс та прямував до Китаю, згідно з попереджувальною запискою компанії Ambrey. Також, агентство UKMTO з Великобританії раніше у суботу повідомило, що судно в Червоному морі отримало незначні пошкодження після зіткнення з невідомим об'єктом.

Судно та екіпаж у безпеці та продовжують курсувати до наступного порту заходу

- йдеться в повідомленні UKMTO щодо інциденту в 98 морських милях на південь від єменського порту Ходейда.

Нагадаємо

Ціни на нафту стабілізуються, Brent зросла вперше за три тижні завдяки позитивним економічним даним з Китаю та США. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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