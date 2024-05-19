Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Хуситы атаковали ракетой танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть в Китай
Хуситы атаковали противокорабельной ракетой танкер, который вез нефть из Новороссийска в Китай. Удар вызвал затопление, которое вывело из строя двигатели и рулевой блок, но экипаж смог восстановить управление кораблем и продолжить движение.
В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники
Как сообщили источники УНН, три взрывных устройства уничтожили три цистерны с горючим на Выборгской нефтебазе в России. После этого на территории НПЗ начался пожар.
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке
В Запорожье спасатели вызволили котенка, который застрял в вентиляционной шахте под бетоном, и передали его владельцам квартиры, чтобы те помогли найти хозяев.
Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ - источники
Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.
российский удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 8 ранены
По меньшей мере 5 человек погибли и еще 8 получили ранения в результате российского удара по общественному объекту в пригороде Харькова, где отдыхали местные жители.
В красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд: движение временно прекращено
На красноярской железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд, что повлекло временную приостановку движения поездов на этом участке.
За минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - Волошин
За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник провел 96 боевых столкновений и совершил 3700 обстрелов в районах населенных пунктов Харьковской области, Краматорска, Покровска и Курахово, что на Хортице.
"Добро пожаловать в семью": Усик показал фото нового чемпионского пояса
Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Тайсона Фьюри и стал мировым чемпионом в супертяжелом весе, продемонстрировал свой новый чемпионский пояс.
За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА
Российские войска продолжают атаковать Херсон и окрестные села, в результате обстрелов и ударов беспилотников ранения получили 4 гражданских лица, в том числе 75-летний мужчина в Херсоне и семья из 3 человек в Бериславе.
Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран
Украина покрывает свои потребности в электроэнергии за счет внутренней генерации, импорта и экстренной помощи из Румынии, Словакии и Польши, а также оказывает экстренную помощь Польше, несмотря на повреждения инфраструктуры в результате обстрелов, призывая к осторожному и ответственному потреблению энергии для обеспечения стабильности в энергосистеме.