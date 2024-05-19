Хуситы атаковали ракетой танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть в Китай

Хуситы, которые получают поддержку от Ирана, поразили атаковали нефтяной танкер под флагом Панамы у побережья Красного моря Йемена. По сообщению американских военных, экипажу удалось восстановить питание и удержать курс судна. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

По информации Центрального командования США (CENTCOM), атакованный корабль не сообщил о жертвах. Это нападение стало очередным из серии атак хуситов в течение последних месяцев на суда в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы контролируют большинство ключевых населенных пунктов Йемена в ходе гражданской войны, в то же время продолжается война Израиля в Газе. Хуситы выпустили противокорабельную ракету по нефтяному танкеру M/T Wind, плывшему под флагом Панамы и принадлежавшему Греции, около часа ночи по местному времени, что привело к затоплению, которое временно вывело из строя движущую и рулевую системы судна.

Судно, входящее в морскую коалицию под руководством США, быстро отреагировало на инцидент, но экипажу удалось самостоятельно восстановить электроснабжение и управление, поэтому внешняя помощь не потребовалась. Корабль продолжил движение по своему курсу.

Это длительное злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе - заявил ЦЕНТКОМ.

Британская охранная компания Ambrey сообщила, что инцидент произошел около 10 морских миль к юго-западу от йеменского портового города Мокха на Красном море, где ракетный удар вызвал пожар в отсеке рулевого привода.

Танкер загружал нефть в российском черноморском порту Новороссийск на терминале Шесхарис и направлялся в Китай, согласно предупредительной записке компании Ambrey. Также, агентство UKMTO из Великобритании ранее в субботу сообщило, что судно в Красном море получило незначительные повреждения после столкновения с неизвестным объектом.

Судно и экипаж в безопасности и продолжают курсировать до следующего порта захода - говорится в сообщении UKMTO относительно инцидента в 98 морских милях к югу от йеменского порта Ходейда.

Напомним

Цены на нефть стабилизируются, Brent выросла впервые за три недели благодаря позитивным экономическим данным из Китая и США.