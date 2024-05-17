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Ціна на нафту цього тижня продемонструвала ріст: що стало причиною

Ціна на нафту цього тижня продемонструвала ріст: що стало причиною

Київ • УНН

 • 19671 перегляди

Ціни на нафту стабілізувалися, причому Brent зросла вперше за три тижні завдяки позитивним економічним даним з Китаю та США, що збільшило очікування зростання попиту, тоді як скорочення світових запасів нафти та нафтопродуктів сприяло позитивним настроям щодо попиту.

Сьогодні ціни на нафту стабілізувалися, а глобальний бенчмарк Brent зріс вперше за три тижні через позитивні економічні дані з Китаю та Сполучених Штатів, що збільшило очікування на зростання попиту. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Нафта марки Brent очікує зростання на 0,6% ще з минулої п'ятниці, тоді як WTI має намір піднятися на 1,3%. У Китаї ж промислове виробництво в квітні зросло на 6,7% порівняно з минулим роком, прискорившись з 4,5% у березні, що свідчить про потенційне збільшення попиту в майбутньому, також країна анонсувала про нові заходи для стабілізації свого кризового сектору нерухомості.

Відсутність явного ентузіазму, ймовірно, є результатом низького попиту на продукцію, що знижує маржу переробки

- каже нафтовий брокер PVM Тамас Варга.

За його словами хоча китайські дані та чергова атака на російську нафтову інфраструктуру підвищують ціни, нафті ще належить переконливо відновитися після недавнього падіння.

Зниження запасів нафти та нафтопродуктів у світових торговельних хабах сприяло позитивним настроям щодо попиту, відвертаючи раніше тенденцію зростання запасів, яка раніше суттєво впливала на ціни на сиру нафту.

Старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг, відзначив декілька позитивних факторів, включаючи зменшення запасів сирої нафти в США протягом двох тижнів та очікування нових заходів економічного стимулювання від Китаю.

Дані про споживчі ціни в США, які зросли менше ніж очікувалось у квітні, також сприяли оптимізму щодо глобального попиту на нафту, збільшуючи сподівання на зниження процентних ставок у США. Це може здешевити нафту для іноземних інвесторів, ослабивши долар. Тим часом, інвестори чекають на наступну зустріч ОПЕК+ 1 червня для з'ясування подальшої стратегії пропозиції.

Оскільки ціна на нафту марки Brent коливається нижче 90 доларів, рівень, на який тихо орієнтуються Саудівська Аравія та інші, майбутня зустріч ОПЕК+, ймовірно, призведе до продовження поточних скорочень видобутку

- сказав аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

Нагадаємо

"Нафтогаз України" активно готується до нового опалювального сезону. Цього року видобуток газу збільшено до 15 мільярдів кубометрів; видобуток нафти - на 2 мільйони тонн.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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