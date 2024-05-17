Голова НАК "Нафтогаз України" розповів, як вони готуються до нового опалювального сезону
Київ • УНН
"Нафтогаз України" активно готується до нового опалювального сезону. Цього року видобуток газу збільшено до 15 мільярдів кубометрів; видобуток нафти - на 2 мільйони тонн.
Група "Нафтогаз України" активно готується нарощувати видобуток газу та нафти, плануючи досягти обсягів у 15 мільярдів кубометрів газу та збільшити видобуток нафти на 2 мільйони тонн цього року. Про це розповів Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у ефірі телемарафону, передає УНН.
Підготовка вже до опалювального сезону розпочалася. Працюють на відповідному рівні й органи місцевої влади. Вони мають підготувати місцеві мережі, підприємство "Теплокомуненерго"
За його словами, група "Нафтогаз" належно готується, використовуючи свої компетенції на об'єктах, які перебувають у її управлінні та власності.
Ми збільшуємо видобуток газу. В цьому році плануємо досягти чи наблизитись до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів
Він зазначив, що "Нафтогаз України" збільшить видобуток нафти приблизно на 2 мільйона тонн в цьому році.
Нагадаємо
У квітні 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету України 8 млрд грн, що склало 11,5% від загальних податкових надходжень за цей місяць.