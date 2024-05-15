У квітні 2024 року Група Нафтогаз сплатила у держбюджет 8 млрд гривен
Київ • УНН
У квітні 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету України 8 млрд грн, що склало 11,5% від загальних податкових надходжень за цей місяць.
Протягом перших чотирьох місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила до бюджету України 28,3 млрд грн: 26,2 млрд грн - у держбюджет, 2,1 млрд грн - у місцеві бюджети. Пише УНН з посиланням на пресслужбу "Нафтогаз".
Протягом перших чотирьох місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила до зведеного бюджету України 28,3 мільярда гривень, з яких 26,2 мільярда гривень надійшли у державний бюджет, а ще 2,1 мільярда гривень - у місцеві бюджети.
У квітні цього ж року компанія перерахувала до держбюджету 8 мільярдів гривень, що становить 11,5% від загальної суми податкових надходжень.
"Ми сумлінно виконуємо всі свої зобов’язання та залишаємось надійною опорою економіки України. Безпосередньо у квітні до державного бюджету було сплачено 8 млрд грн. Таким чином, Група Нафтогаз забезпечила 11,5% від усіх податкових надходжень до держскарбниці у квітні 2024 року. Працюємо разом, щоб наша країна зберігала фінансову стабільність", – сказав голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Нагадаємо
Ключові компанії Групи Нафтогаз - Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз та Укртранснафта - покращили свої фінансові результати щонайменше на 40% у 2023 році, а НАК "Нафтогаз України" суттєво скоротив свій збиток порівняно з попереднім роком.