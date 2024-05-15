В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

В течение первых четырех месяцев 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в бюджет Украины 28,3 млрд грн: 26,2 млрд грн - в госбюджет, 2,1 млрд грн - в местные бюджеты. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз".

В течение первых четырех месяцев 2024 года Группа Нафтогаз оплатила в сводный бюджет Украины 28,3 миллиарда гривен, из которых 26,2 миллиарда гривен поступили в государственный бюджет, а еще 2,1 миллиарда гривен - в местные бюджеты.

В апреле этого же года компания перечислила в госбюджет 8 миллиардов гривен, что составляет 11,5% от общей суммы налоговых поступлений.

"Мы добросовестно выполняем все свои обязательства и остаемся надежной опорой экономики Украины. Непосредственно в апреле в государственный бюджет было уплачено 8 млрд грн. Таким образом, Группа Нафтогаз обеспечила 11,5% от всех налоговых поступлений в госказну в апреле 2024 года. Работаем вместе, чтобы наша страна сохраняла финансовую стабильность", - сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Напомним

Ключевые компании Группы Нафтогаз - Укргаздобыча, Укрнафта, Укртрансгаз и Укртранснафта - улучшили свои финансовые результаты минимум на 40% в 2023 году, а НАК "Нафтогаз Украины" существенно сократил свой убыток по сравнению с предыдущим годом.