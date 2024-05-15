В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина
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В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет Украины 8 млрд грн, что составило 11,5% от общих налоговых поступлений за этот месяц.
Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки
В пакет военной помощи от Австралии на сумму 100 млн долл войдет партия современных надувных лодок с жестким корпусом Sentinel 830R RHIB.
В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу
В Словакии премьер-министр Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, где проходило заседание правительства, и был доставлен в больницу.
В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters
Франция и Нидерланды предлагают ЕС наложить санкции на любое финансовое учреждение во всем мире, которое помогает российским военным получать запрещенные товары или технологии двойного назначения.
США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен
США будут представлены на Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, но уровень представительства еще не объявлен.
Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах
Киевлянин, обвиняемый в сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боеприпасов без разрешения, взят под стражу с возможностью внесения почти 4 млн грн залога.
В приграничье Сумщины не фиксируется создание ударной группировки рф
По словам главы Сумской областной военной администрации, формирование российской ударной группировки в Сумской области не зафиксировано.
В Украине оперативно усиливают транспортную связь Сумщины со столицей: назначен дополнительный поезд
Укрзализныця назначила дополнительный ежедневный поезд № 279/280 между Киевом и Сумами с 18 по 26 мая для усиления транспортного сообщения между Сумской областью и столицей.
Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших
Шесть человек пострадали в результате ракетного удара рф по Николаеву, Украина, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина
Семь человек, в том числе 15-летний мальчик и пожилая женщина, получили ранения в результате российского авиаудара по Центральному району Херсона, в результате которого были повреждены жилые дома и учебное заведение.