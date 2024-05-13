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У 2023 році ключові компанії групи Нафтогаз покращили фінрезультати на 40%

У 2023 році ключові компанії групи Нафтогаз покращили фінрезультати на 40%

Київ • УНН

 • 25264 перегляди

Ключові компанії Групи Нафтогаз - Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз та Укртранснафта - покращили свої фінансові результати щонайменше на 40% у 2023 році, а НАК "Нафтогаз України" суттєво скоротив свій збиток порівняно з попереднім роком.

Ключові компанії Групи Нафтогаз: "Укргазвидобування", "Укрнафта", "Укртрансгаз" та "Укртранснафта" покращили свої фінансові результати мінімум на 40%. Про це розповів голова правління та CEO НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, пише УНН.

Деталі

У 2023 році декілька ключових компаній групи Нафтогаз продемонстрували значне зростання фінансових показників.

АТ "Укргазвидобування" збільшило свій чистий прибуток до майже 13 млрд грн, що значно вище порівняно з 2,9 млрд грн у 2022 році.

ПАТ "Укрнафта" вийшло зі збитку 1,1 млрд грн у 2022 році до чистого прибутку понад 20 млрд грн.

АТ "Укртрансгаз", оператор газосховищ України, підвищив свій прибуток до майже 7 млрд грн, порівняно з 3,2 млрд грн роком раніше.

АТ "Укртранснафта" збільшила свій фінансовий результат на 40%, досягнувши чистого прибутку 5,6 млрд грн проти 4 млрд грн у 2022 році.

Основним напрямом діяльності Групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Це наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою

- зазначив Чернишов.

Компанії Групи, що працюють у цій сфері, також показали значно кращі результати у порівнянні з 2022 роком. Наприклад, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" скоротила свій збиток у 12 разів, а "Нафтогаз Трейдинг" – майже у шість разів. Крім того, материнська компанія групи, НАК "Нафтогаз України", суттєво зменшила свій збиток з 36,6 млрд грн у 2022 році до 0,78 млрд грн у 2023 році.

Планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі. Акціонер Групи – Кабінет Міністрів України – визначить їх фінальний обсяг

- додав він.

Нагадаємо

НАК "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу власного видобутку в межах підготовки до опалювального сезону, чого буде достатньо для забезпечення обсягів споживання на регульованому сегменті ринку.

"Нафтогаз" отримав за рік чистого прибутку на понад 23 мільярди гривень07.05.24, 12:14 • 26900 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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