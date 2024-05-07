"Нафтогаз" отримав за рік чистого прибутку на понад 23 мільярди гривень
Київ • УНН
Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток у розмірі 23,1 млрд грн у 2023 році порівняно зі збитком у розмірі 79,1 млрд грн у 2022 році.
Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, передає УНН.
Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році склав 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року
Наразі звітність направили на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України.
Планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз буде спрямована на сплату дивідендів державі.
"За підсумками 2023 року Група вийшла на суттєвий прибуток. І це попри те, що у 2023 році ми продовжували виконувати всі зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним й бюджетним організаціям. За цим стоїть багато роботи і я вдячний всій команді за цей результат", – зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.
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