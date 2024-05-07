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"Нафтогаз" отримав за рік чистого прибутку на понад 23 мільярди гривень

"Нафтогаз" отримав за рік чистого прибутку на понад 23 мільярди гривень

Київ • УНН

 • 26901 перегляди

Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток у розмірі 23,1 млрд грн у 2023 році порівняно зі збитком у розмірі 79,1 млрд грн у 2022 році.

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році становив  23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, передає УНН. 

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році склав 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року

- йдеться у повідомленні Нафтогазу.

Наразі звітність направили на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України.

Планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз буде спрямована на сплату дивідендів державі.

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"За підсумками 2023 року Група вийшла на суттєвий прибуток. І це попри те, що у 2023 році ми продовжували виконувати всі зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним й бюджетним організаціям. За цим стоїть багато роботи і я вдячний всій команді за цей результат", – зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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